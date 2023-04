"Cosa farò da grande?", al liceo Virgilio di Empoli arrivano le università

Arriva la primavera e come ogni anno si fa sempre più pressante, per gli studenti delle classi V, il problema della scelta: cosa farò da grande?

Per aiutare i ragazzi dei tre indirizzi di studio – Artistico, Classico e Linguistico, il Liceo Virgilio ha deciso di organizzare una fiera dell’orientamento, coinvolgendo i tre atenei toscani di Firenze, Pisa e Siena, Isitututi superiori di perfezionamento e Accademie e persino le Forze armate.

Facoltà diverse, tecniche, scientifiche, umanistiche e comunque non soltanto quelle apparentemente meglio collegate con gli indirizzi dell’IIS Virgilio. Un panorama ampio in cui docenti universitari, ricercatori e studenti dialogheranno con chiunque voglia avere chiarimenti, approfondire aspetti formativi e organizzativi: un modo per acquisire certezze, sciogliere dubbi scandagliare un possibile percorso futuro.

Saranno presenti anche alcuni ex studenti dell’Istituto che – forti della loro attuale esperienza – potranno dialogare con curiosi e indecisi. Per chiunque volesse informazioni può accedere al sito del Virgilio www.virgilioempoli.edu.it (area orientamento) o scrivere a orientamentoirgilioempoli.edu.it.

Fonte: IIS Virgilio Empoli