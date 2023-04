Nidi Castelfranco, iscrizioni aperte per settembre 2023

Dal 1° aprile sono aperte le iscrizioni per gli inserimenti dal mese di settembre 2023.

Si comunica che dal 1° aprile sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia di Castelfranco di Sotto per inserimenti dal mese di settembre 2023 ai seguenti nidi:

- Nido d’Infanzia comunale “Il Bruco” (3-36 mesi) P.zza Giusti – Castelfranco di Sotto – Tel. 0571-487237;

- Nido d’Infanzia privato accreditato “L’Isola che c’è” (12-36 mesi) Via della Chiesa, 1 Galleno tel. 0571/299957 (riservato alle famiglie residenti nelle frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto);

- Nido d’Infanzia privato accreditato “Sant’Anna” (3-36 mesi) Via del Confine, 1 Orentano tel. 0583/23249 (riservato alle famiglie residenti nelle frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto);

Quest’anno il calendario delle iscrizioni prevede due diverse scadenze:

- dal 1 al 30 aprile 2023 entro le ore 24:00 per le bambine e i bambini nati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2023;

- dal 1 al 31 maggio 2023 entro le ore 24:00 per le bambine e i bambini nati dal 1 al 31 maggio 2023.

Open Day

Per conoscere meglio le strutture del nido d’infanzia è possibile partecipare alle giornate di Open Day.

Il Bruco: sabato 15 aprile orario 10:00 - 13:00 e mercoledì 19 aprile orario 17:00 – 19:00.

L’Isola che c’è: venerdì 14 aprile orario 17:00 - 19.30 e sabato 15 aprile orario 9:30 - 12:30 (inoltre è possibile prenotare un appuntamento chiamando al numero 333-9113936)

Per il nido Sant’Anna è possibile fissare un appuntamento chiamando al numero 331-3127321.

Sul sito del Comune di Castelfranco di Sotto (www.comune.castelfranco.pi.it) è possibile inoltre guardare un video illustrativo sulla struttura e i suoi servizi.

Modalità di presentazione delle iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma web, al seguente link https://castelfrancodisotto.simeal.it/sicare/benvenuto.php (compatibile sia per pc che smartphone). Per registrarsi alla piattaforma è necessario possedere Spid, CNS, TS-CNS o CIE

Per coloro che avessero bisogno di assistenza per la compilazione della domanda è possibile prendere appuntamento al numero di tel. 0571-487205.

Agevolazioni tariffarie

Sono previste delle agevolazioni tariffarie sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e del numero di figli iscritti al servizio. Per ricevere l’agevolazione, sarà necessario rilasciare l’autorizzazione all’Amministrazione Comunale (al momento dell’iscrizione/rinnovo) ad acquisire la certificazione ISEE direttamente da INPS.

Tutte le informazioni relative al Bando Asilo Nido (INPS) sono reperibili a questo link.

Nidi Gratis

La Regione Toscana ha introdotto, per l’anno educativo 2023/24, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari.

Lo sconto regionale si applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS (vd. sopra), fino ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive) da settembre 2023 a luglio 2024. La domanda, da parte dei nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con ISEE ORDINARIO fino a €35.000,00, dovrà essere presentata sull’apposito applicativo regionale dal mese di maggio, con le modalità che saranno specificate nello specifico avviso rivolto alle famiglie e di cui vi daremo informazione non appena disponibile. Tutte le informazioni relative alla misura regionale sono reperibili a questo link https://www.regione.toscana.it/-/nidigratis

Per informazioni contattare l’ufficio Servizi Educativi e Scolastici

Tel. 0571-487233 o 0571487234

email:ufficio.scuola@comune.castelfranco.pi.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa