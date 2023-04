Criterium di atletica per gli Under 11, Uisp Empoli e Cuoio uniti

I comitati Uisp Empoli Valdelsa e Cuoio, in collaborazione con le società Atletica La Rocca Luigi Ocone, Polisportiva I’Giglio, Atletica Fucecchio e Montesport Asd, organizzano il primo Criterium di atletica in pista-biathlon rivolto a bambine e bambini tra i sei e gli undici anni di età.

Quattro prove con diverse discipline di atletica leggera, suddivise per categorie, a cui potranno prendere parte bambine e bambini esordienti: Esordienti A (nati/e tra 2012 e 2013), Esordienti B (nati/e tra 2014 e 2015) ed Esordienti C (nati/e tra 2016 e 2017). Gli appuntamenti sono per sabato 15 aprile presso l’impianto Fontevivo di San Miniato, sabato 6 maggio presso lo stadio di Fucecchio. Sabato 13 maggio presso lo stadio di Castelfiorentino e domenica 28 maggio allo stadio di Montespertoli.

Il Criterium è un genere di gare di attività giovanili miste ludico-sportive. Il Criterium di atletica proposto dai comitati Uisp territoriali ha come obiettivo principale quello di garantire momenti di confronto e socialità nelle fasce di età dove c’è meno concentrazione di gare sul territorio. Al primo Criterium di atletica in pista-biathlon le gare sono diversificate a seconda dell’appuntamento e della categoria di riferimento. In ogni caso per ogni tappa del Criterium ogni categoria sosterrà gare in due discipline. Vortex/Salto in Alto, Corsa 50 mt/Marcia, Lancio del Peso/Corsa 400 mt e Corsa 50 mt/Salto in Lungo per gli Esordienti A. Lancio del Peso/Corsa 200 mt, Pallina (200 gr)/Salto in Lungo, Corsa 400 mt/Salto in Lungo (battuta libera) e Vortex/Corsa 50 mt per gli Esordienti B. Corsa 150 mt/Pallina (150 gr), Corsa 50 mt/Vortex, Salto in Lungo (battuta libera/Vortex) e Corsa 100 mt/Pallina (150 gr) per gli Esordienti C.

Al Criterium potranno partecipare tutti gli atleti tesserati EPS (Uisp, Aics, Csi ecc) e/o Fidal per la stagione sportiva 2022/2023 in regola con le norme sanitarie vigenti. Per ognuna delle quattro gare saranno premiati tutti i partecipanti con merenda, oltre ai primi 6 di ogni categoria sia maschile che femminile. Tuttavia, solo i tesserati Uisp concorreranno all’assegnazione del Criterium finale, ovvero alla classifica generale sulla base dei risultati conseguiti nelle quattro prove. Inoltre per ogni appuntamento verrà premiata la società con più tesserati Uisp di giornata e alla fine quella con più tesserati Uisp nelle quattro prove. La cerimonia di premiazione del Grand Prix Esordienti è prevista per domenica 28 maggio allo stadio di Montespertoli.

"L’atletica leggera è un settore su cui avevamo deciso di profondere un maggior impegno del comitato - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - e per questo, grazie anche alla collaborazione del Comitato del Cuoio abbiamo pensato a questo nuovo criterium. Una formula rivolta ai settori giovanili sia per la socializzazione e la formula ludico motoria, che per dare l’opportunità di gareggiare in un momento in cui in questo ambito le gare della federazione sono poche. Questa opportunità, di gareggiare divertendosi, è centrale nell’organizzazione di questi eventi, che sono possibili soprattutto grazie all’impegno delle società sportive nostre associate (Polisportiva I’Giglio e Montesport) che ringrazio per il lavoro fatto fin qui".

"Dopo il 1° Criterium di Corsa Campestre che abbiamo organizzato alcuni mesi fa - afferma Antonio Bottai, presidente Uisp Zona del Cuoio - e che ha avuto un grande successo, abbiamo pensato di andare avanti con questa formula allargando alle discipline di atletica in pista. Sono molto soddisfatto per queste iniziative perché riescono a portare una grande partecipazione sia di giovani atleti e atlete, sia di pubblico. Al Criterium di campestre sono stati oltre 200 i partecipanti ed è stata bellissima la festa finale. Credo anche che sia importantissima questa collaborazione tra comitati Uisp: è la strada giusta per crescere e per allargare la riconoscibilità della nostra associazione. In questo voglio ringraziare le nostre società affiliate (Atletica Fucecchio e La Rocca), che ci affiancano e danno un grande supporto per la realizzazione della manifestazione".

L’iscrizione a ciascuna delle gare ha un costo di 2 euro e potrà essere fatta solo anticipatamente. Non saranno, infatti, accettate iscrizioni sul campo. Per la prima gara di sabato 15 aprile a San Miniato ci si può iscrivere tramite la mail asdlarocca.segreteria@gmail.com (per informazioni 338 835 7931). Per la seconda gara di sabato 6 maggio a Fucecchio ci si può iscrivere tramite buffettifucecchio@virgilio.it (per informazioni 333 144 959 o 0571/245744). Per la terza gara di sabato 13 maggio a Castelfiorentino ci si può iscrivere tramite la mail progym@live.it (per informazioni 340 315 9028). Per l’ultima gara di domenica 28 maggio a Montespertoli ci si può iscrivere tramite la mail info@montesport2003.it (per informazioni 338 302 0024).

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa