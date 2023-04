Esplode fucile durante gara di tiro al piattello: ferito il sindaco di Manciano

Tanta paura per il sindaco di Manciano (Grosseto) Mirco Morini la scorsa domenica è rimasto ferito alla mano sinistra durante una manifestazione sportiva di tiro al piattello a Canino, in provincia di Viterbo. Il fucile che il primo cittadino stava utilizzando è esploso, procurandogli ferite per le quali, il lunedì successivo, Morini è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale di Firenze. Il sindaco ha fatto sapere che l’operazione è andata bene e che è in buona salute.