Museo della Città di Livorno, Paolo Cova nuovo direttore

Il Museo della Città di Livorno ha un nuovo Direttore: è Paolo Cova, storico dell’arte con esperienze universitarie, di gestione museale e di esperto in tv, dalla Rai a Sky Arte. Un profilo di primissimo piano, scelto attraverso una selezione per titoli e colloqui durata molti mesi.

“Si apre un capitolo nuovo per il polo culturale dei Bottini dell’Olio – commenta l’assessore alla Cultura Simone Lenzi - sono molto contento, credo che i nostri uffici non potessero scegliere di meglio per continuare nell’opera di rilancio del nostro museo.

Non vedo l’ora di condividere con lui i nuovi progetti dopo le soddisfazioni avute fino a questo momento”.

Nato nel 1981, lombardo, studi storico artistici e specializzazioni all’Università di Bologna, ha all'attivo numerose pubblicazioni, tra cui: le voci del Dizionario Biografico Treccani; il nuovo manuale di Carlo Bertelli Invito all'arte 2. Il Medioevo (Pearson 2017); la monografia Le arti e la spada. La committenza artistica dei Templari e dei cavalieri di Malta in Emilia e in Romagna (Persiani Editore 2018); l’articolo The Ludovisi Tondo: a rediscovered sculpture by Jacopo della Quercia” (The Burlington Magazine, 2021) a seguito della scoperta di quest’inedita scultura di Jacopo della Quercia.

