A Empoli il debutto dei Baluba Shake con '60 all'ora

Debutta il music show teatrale dei Baluba Shake, formazione con sede nell'Empolese che porta al teatro Il Momento di Empoli la data zero di '60 all'ora.

"Non è mai stato prodotto niente di così specifico ed accurato riguardante la storia della musica italiana degli anni '60 - commenta la band -. Lo show prevede anche la presenza in scena come autore e narratore dei testi Simone Gai, giornalista e conduttore dell'emittente televisiva TVL".

Sul palco:

Daniela Ciani - voce

Selina Nardi - voce

Mario Marmugi - batteria

Riccardo Bagnoli - voce, basso elettrico, chitarra acustica

Guido Cinelli - voce, chitarra elettrica/acustica

Andrea Valle - piano, organo, tastiere

Simone Gai - attore, narratore

Lo Spettacolo unisce proiezioni di materiale video e fotografico con una scenografia ricreata nei minimi dettagli e strumentazione d’epoca originale. Simone Gai, in veste di attore e narratore, racconta come la storia e la cultura italiana di quegli anni fosse strettamente collegata alla canzone. L'esperienza musicale è completa: si ascoltano i più grandi successi del Festival di Sanremo, le hit del Cantagiro, i brani degli esordi dei “complessi beat” fino agli sfrenati balli dell'epoca: Twist e Shake.



Biglietti in vendita solo on line al link www.liveticket.it/balubashake