Calcio a 5 femminile, Castelfiorentino United vince il campionato

C’è un’esperienza che a Castelfiorentino va avanti ormai dal 1987 e che non smette mai di stupire. È quella del calcio femminile, che ogni anno si rinnova, si evolve e, soprattutto, vince. Le ragazze del Castelfiorentino United, iscritte alla Play League di Calcio a 5 di Prato e Firenze, hanno infatti vinto il girone B del proprio campionato con un ruolino di marcia da record: 16 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Un risultato straordinario per le gialloblù, che adesso prenderanno parte alla Top League con l’obiettivo di arrivare più in alto possibile. Il raggruppamento di merito è stato infatti composto dalle prime tre classificate dei tre gironi più la migliore quarta. L’altra squadra del Castelfiorentino United si è invece classificata al sesto posto del proprio girone e parteciperà alla Golden League.

Fondata nel 1987 da Silvano Comanducci, la squadra femminile del Castelfiorentino ha cominciato giocando a 11 e poi, a partire dagli anni ’90, si è concentrata maggiormente sul Calcio a 5. Un’esperienza vincente che si fonda su un mix tra giovani ed esperte, un gruppo molto unito che conferma la bontà del progetto. Lo testimonia l’alto numero di tesserate, ma anche la voglia di giocare e stare insieme che sta alla base dei successi conquistati sul campo.

Questa la ‘rosa’ che prende parte al torneo. GIOCATRICI: Florinda Bacchi, Ottavia Bellesi, Alice Bochicchio, Nunzia Borrelli, Melissa Ciofi, Alessandra Fanuele, Santina Fisichella, Elisa Latini, Giorgia Montagnani, Samanta Nannicini, Ginevra Nicelli, Sara Orsi, Lara Rocchi, Simona Rossi, Jessica Veridiani, Eleonora Vezzosi, Debora Virga, Michela Volpe, Clelia Alderotti, Martina Bagnoli. DIRIGENTI: Claudio Borgioli, Silvano Comanducci, Daniele Fioravanti, Lara Guerrini, Sandro Petri, Serenella Reggillo.