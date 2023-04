Strage del bus Erasmus in Spagna, muore l'autista

È morto di infarto a 65 anni Santiago Rodriguez Jimenez. Nelle ultime ore è venuto a mancare l'autista spagnolo, alla guida del pullman in cui morirono sette studentesse italiane. Elena Maestrini, Lucrezia Borghi e Valentina Gallo provenivano dalla Toscana: persero la vita quel 20 marzo 2016 nefasto.

L'iberico guidava il mezzo che si schiantò nei pressi di Freginals, tra Valencia e Barcellona. Era ancora in attesa di giudizio davanti al tribunale di Amposta, a Tarragona. Nel corso degli anni l'iter giudiziario è stato lunghissimo, si è arrivati al rinvio a giudizio in mezzo a molte lungaggini burocratiche della giustizia spagnola.

In un comunicato, i genitori delle studentesse esprimono il loro rammarico e dicono che per loro finisce la storia giudiziaria, dato che "non sarà emesso alcun verdetto" in quanto "la responsabilità penale è personale".