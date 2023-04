Pedaggio per i mezzi pesanti in Fi-Pi-Li, Assotir: "Solidarietà alla protesta, ma aspettiamo dettagli della legge"

"Per quanto ci riguarda - afferma Maurizio Bandecchi responsabile Assotir Toscana - massima solidarietà a chi ha deciso di attuare ora la protesta, ma crediamo più opportuno che prima si possa discutere con la regione Toscana nel merito, un provvedimento più volte annunciato, ma che ancora non ha preso una forma compiuta. Ci attendiamo che la Regione ci convochi per affrontare nel merito e conoscendone i dettagli, il progetto di legge. Del resto abbiamo chiesto già l'audizione in 4 Commissione del Consiglio Regionale dove necessariamente tale provvedimento dovrà passare. Dopo quindi l'indispensabile confronto pubblico in sede istituzionale decideremo su che cosa e come portare avanti le nostre posizioni che sono di assoluta contrarietà al pedaggio per i mezzi pesanti. Al momento ci pare prematuro protestare, visto che non se ne conoscono i contenuti. È chiaro che se il principio dovesse rimanere il medesimo, la Regione troverà tutta la nostra più ferma opposizione. Future proteste incluse."