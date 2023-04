Una raccolta alimentare per il torneo di calcetto del Palio di Fucecchio

Le 12 Contrade del Palio di Fucecchio aderiscono alla proposta della Consulta del Volontariato e dell'Amministrazione comunale di Fucecchio per una raccolta alimentare in favore delle famiglie bisognose da realizzare in occasione del torneo di calcetto delle Contrade.

L'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti ha promosso, tramite la Consulta del Volontariato, che appunto coordinerà l'iniziativa, una raccolta di beni di prima necessità da poter distribuire alle associazioni che provvedono alla consegna dei pacchi alimentari. Inoltre sarà donata una somma in denaro alla Caritas per l'acquisto di generi alimentari freschi.

Le iniziative in favore delle famiglie in temporanea difficoltà a Fucecchio sono organizzate e seguite dall'assessorato alle politiche sociali da moltissimi anni, anche in collaborazione con Re.So., la rete di associazioni per il recupero solidale che dal 1998 è impegnata nel ritiro delle merci invendute e nella distribuzione a persone e famiglie in difficoltà.

Ed è proprio di questi giorni l'allarme della presidente di Re.So., Marinella Catagni, per le difficoltà nel reperire prodotti alimentari.

"Attraverso la Consulta del Volontariato e le associazioni – spiega l'assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti – cercheremo di sensibilizzare tutti sul tema della raccolta alimentare, anche coinvolgendo gli altri comuni del territorio sui quali opera Re.So, per fare in modo che questo importante progetto di recupero solidale prosegua e continui a fornire un contributo significativo nel sostegno alle famiglie in difficoltà".

Sempre sul tema degli aiuti è inoltre opportuno ricordare che dal 2022 a Fucecchio, sempre con il coordinamento dell'assessorato alle politiche sociali, si è costituita anche una rete solidale composta dalla Caritas interparrocchiale, dall'associazione Semplicemente ODV, dalla Pubblica Assistenza, dalla Misericordia, dalla Croce Rossa, dalle monache clarisse del Monastero di San Salvatore, dalla Fondazione I Care, dall'Auser, dallo SPI-Cgil, dalle associazioni Lilith, Frida e Nosotras. Tutte queste associazioni e enti, ognuna con le proprie possibilità e competenze, sostengono le persone in difficoltà sia da un punto di vista alimentare sia per quanto riguarda beni materiali di altro genere, oltre che per un supporto sanitario e sociale.

"Quello che svolgiamo da anni – commenta l'assessore Emiliano Lazzeretti – è un lavoro costante sul territorio grazie all'impegno di tante associazioni che, in collaborazione con gli assistenti sociali coordinati dal segretariato sociale della Società della Salute, aiutano moltissime famiglie che si trovano in difficoltà. La Consulta del Volontariato poi rappresenta un ulteriore strumento di stimolo all'impegno e alle iniziative, come dimostra anche questa collaborazione con le Contrade del Palio. Anche il gesto simbolico dei consiglieri comunali di donare il gettone di presenza della seduta consiliare è un gesto apprezzabile. Un piccolo gesto che si va a sommare al lavoro quotidiano di migliaia di volontari. Semmai, quello che ci stupisce è che alcuni consiglieri che si reputano vicini al mondo del volontariato non fossero a conoscenza di questo progetto, presentato già la scorsa settimana all'assemblea della Consulta e ancora prima nel consiglio comunale del 31 gennaio".

