Elezioni comunali, Sinistra Italiana con il Pd a eccezione di Campi Bisenzio

Sinistra Italiana è in campo in tutte le principali città della regione che vanno al voto, a sostegno di candidature competitive contro le destre e all’interno di coalizioni ampie, con programmi incardinati su inclusione, diritti, transizione ecologica. Lo afferma il segretario regionale toscano di Sinistra Italiana Dario Danti.

È stato un lavoro di costruzione lungo - prosegue l’esponente di SI - partito dai territori e dalla volontà di dar vita ovunque ad un’alternativa alle destre, divise, come a Massa e Siena, tra personalismi e giochi di potere o reduci, come a Pisa, da esperienze di governo fallimentari e lontane delle esigenze delle fasce più deboli

La partita è aperta e non possiamo non salutare con particolare soddisfazione il consolidamento dell’Alleanza Verdi Sinistra in molte realtà, l’allargamento dell’alleanza al M5S e la capacità, come a Pisa, di porci - conclude Danti - al servizio di un progetto unitario più ampio con al centro le idee e i valori che ci contraddistinguono”.

Massa

A Massa - spiega Danti - Sinistra Italiana è presente con la lista Alleanza Verdi Sinistra a sostegno di Enzo Ricci candidato sindaco del centro sinistra. Si tratta di un percorso particolarmente importante poiché porta al suo interno anche l’esperienza civica coordinata da Fabio Evangelisti, in un’ottica di apertura ad una città che vuole voltare pagina dopo la fallimentare amministrazione Persiani.

Pisa

A Pisa Sinistra Italiana ha costituito la lista “Sinistra Unita per Pisa”, portando il proprio contributo insieme alle forze progressiste e di sinistra della città a sostegno di Paolo Martinelli. Una coalizione larga, ma ben definita nei valori, nella visione e nella collocazione politica che negli ultimi giorni si aperta e ha visto l’ingresso del M5S.

Siena

Il percorso delle primarie scelto dalle forze politiche senesi si è rivelato un valore aggiunto per tutta la coalizione di centrosinistra Sinistra Italiana sostiene Anna Ferretti e insieme a personalità civiche e rappresentative della città ha dato vita alla lista “Indipendenti e Progressisti.

Campi Bisenzio

Campi Bisenzio è una delle sfide più importante tra quelle del fiorentino, in un quadro di forte frammentazione Sinistra Italiana sostiene Andrea Tagliaferri e all’interno della coalizione “Campi 2030”, con la lista SI Campi a Sinistra, espressione di Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Campi a Sinistra. L’alleanza è formata dal M5Se dalle liste Fare Città e Si Parco - No aeroporto.

Pietrasanta

A Pietrasanta ci presentiamo con la lista Sinistra ecologista per Pietrasanta a sostegno del candidato sindaco Lorenzo Borzonasca con una coalizione centrosinistra che comprende anche il M5S.

