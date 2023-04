Oltre trecento visite specialistiche effettuate gratuitamente grazie al Lions Club Barberino

Grande successo dell’iniziativa di prevenzione sanitaria “Lions in piazza”, la giornata straordinaria organizzata dal Lions Club Barberino Tavarnelle, con il sostegno del Distretto Lions 108 la Toscana, il patrocinio dell’Unione comunale del Chianti fiorentino e le associazioni locali. Nel corso della giornata, in piazza Matteotti, sono state registrate 113 visite specialistiche effettuate da un team di medici nei rispettivi camper attrezzati e negli spazi dedicati.

La campagna di screening è stata allestita da Paolo Sardelli, presidente di Lions Club Barberino Tavarnelle, con l’obiettivo di offrire gratuitamente visite e controlli in svariate branche di specializzazione tra cui cardiologia, oculistica, glicemia glicata, glaucoma, test sanitario per diabete, controllo pressione, visita nefrologica con ecografia, spirometria.

“Un’importante opportunità rivolta a tutti – ha dichiarato Paolo Sardelli - realizzata grazie alle specifiche competenze dei medici Lions che hanno effettuato le visite gratuitamente nelle strutture allestite in piazza, dotate di attrezzature e strumenti specifici”. Le visite cardiologiche e il test per la spirometria, esame di valutazione per la funzionalità polmonare, sono state effettuate negli ambulatori della Misericordia (via Naldini) che i cittadini hanno potuto raggiungere a bordo di un busnavetta, messo a disposizione dall’organizzazione. La campagna di prevenzione sanitaria è stata organizzata in collaborazione con le associazioni di volontariato ed in particolare con la Misericordia di Tavarnelle e Barberino, il Gruppo Donatori Fratres, il Gruppo Donatori di organi A.I.D.O, la Casa Famiglia Meijer.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa