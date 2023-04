Corso di motocross al femminile al Club Brilli Peri di Montevarchi

Parlare della presenza femminile nel motociclismo come di un “fenomeno” è ormai del tutto inopportuno. In pochi anni le donne hanno acquisto un ruolo da protagoniste nel mondo delle due ruote a motore come pilotesse, come guidatrici, in generale come praticanti, ma anche come dirigenti, sia nel settore dello sport che dell’utenza.



D’altra parte non si può negare che l’emisfero femminile continui comunque a rappresentare una minoranza, sia pure qualificata, e che, come avviene nella società, la strada da percorrere per superare pregiudizi e arretratezze e consolidare le posizioni raggiunte, è ancora lunga.



Ben vengano allora iniziative come quella, veramente encomiabile, assunta dal Comitato regionale Federmoto della Toscana che, in collaborazione con il Moto Club Brilli Peri, ha proposto per sabato 8 aprile, al crossodromo Miravalle di Montevarchi, un “Evento in rosa”, ovvero un corso teorico-pratico di motocross e enduro riservato esclusivamente alle donne.



“Motore” dell’iniziativa due qualificate esponenti del mondo femminile, Paola Rigacci, consigliera del Co.Re. Toscana, e Floriana Parrini, Tecnico Federmoto; molto positiva la risposta, con una ventina di partecipanti, provenienti da tutta Italia, concentrate soprattutto nella fascia d’età 8-16 anni, con due over 30.



E tutte le ragazze hanno indossato con orgoglio la maglietta messa a disposizione dalla federazione regionale, recante la scritta “Il futuro siamo noi” e realizzata grazie all’impegno congiunto di alcune aziende del Valdarno che hanno apprezzato l’iniziativa e hanno deciso di sostenerla.



Sotto gli occhi del Presidente del comitato toscano, Alessandro Roscelli, ha operato uno staff tecnico di assoluto valore, formato, oltre che dalla stessa Parrini, anche da Mirko De Felice, Manuel Beconcini, Andrea Dello Sbarba, Duccio Graziani e Gian Maria Donnini.



Il Moto Club Brilli Peri ha messo a disposizione la propria struttura e il tracciato, compresi i numerosi spazi off road che esso comprende, sia per la parte teorica del corso sia per quella pratica. Le ragazze hanno dimostrato notevole grinta, superando anche le difficoltà dovute all’iniziale maltempo, e senso di responsabilità, seguendo con attenzione le indicazioni dei tecnici e impegnandosi per metterle in pratica.



“Superata un po’ di comprensibile preoccupazione iniziale, dovuta all’originalità della proposta – commenta la Consigliera Rigacci –, vedere i sorrisi delle partecipanti e vivere il clima di amicizia che si è creato nella giornata, ci ha reso felici e ci ha ripagato di tutto il lavoro svolto. E poi, al momento dei saluti, tutte ci hanno chiesto di ripetere l’evento, il che vale più di ogni altra parola”.

Fonte: Moto Club Brilli Peri