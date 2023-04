Attivato l'ambulatorio di endocrinologia pediatrica all'ospedale di Poggibonsi

Dallo scorso 30 marzo all’ospedale di Campostaggia è aperto un ambulatorio di endocrinologia pediatrica e auxologia. Dedicato allo studio e alla cura della crescita fisica della persona nell’età evolutiva, in particolare si occupa della presa in carico diagnostica e terapeutica e del follow-up dei bambini che presentano problemi endocrinologici, della crescita e dello sviluppo come bassa statura, pubertà precoce e problemi tiroidei.

Gli spazi dedicati alla nuova attività hanno trovato collocazione al Piano 1 del poliambulatorio ospedaliero. L'accesso può avvenire tramite richiesta diretta dei pediatri di libera scelta in contatto con gli specialisti. Non è necessario, quindi, ricorrere ad appuntamenti attraverso il Cup.

Il servizio è gestito dalle dottoresse Francesca Macucci, responsabile dell'endocrinologia pediatrica e auxologia dell’ospedale di Nottola, e Giulia Squarci, dirigente medico di primo livello della UOC di Pediatria e Neonatologia del presidio valdelsano.

L’attività dell’ambulatorio aggiunge, grazie a una proficua collaborazione tra ospedale e territorio, un tassello all’offerta dei servizi già presenti in area pediatrica per la popolazione della Val d'Elsa. Non solo, si propone anche come modello di collaborazione tra ospedali dell'Area vasta sud est.

Fonte: Asl Sud Est