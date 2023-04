Esplode pneumatico in officina, grave il titolare

Due incidenti sul lavoro in provincia di Siena nella giornata di oggi, tra la Valdorcia e il Chianti.

A San Quirico d'Orcia un 50enne è rimasto ferito nell'officina di cui è titolare per lo scoppio di uno pneumatico. L'azienda è specializzata in pneumatici e l'uomo è rimasto ferito gravemente, finendo per essere trasferito con Pegaso all'ospedale delle Scotte di Siena. Attualmente la prognosi è riservata.

L'altro incidente è avvenuto a Castellina in Chianti, in zona Due Querce. Un 32enne è rimasto ferito durante un taglio boschivo. I sanitari della Misericordia di Gaiole in Chianti hanno trasferito l'uomo all'ospedale di Siena. Non versa in gravi condizioni.