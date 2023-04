Parità di genere, la parrocchia 'protesta' contro il progetto alle elementari

A Castelfranco di Sotto è stato affisso un manifesto per un incontro in cui si parlerà della parità di genere a scuola. L’evento è in programma nella Parrocchia San Pietro Apostolo giovedì 20 aprile alle 21,15, nella Chiesa Collegiata.

La locandina ha come titolo: Parità di genere a scuola - cosa c'è oltre le apparenze. All'iniziativa parteciperà anche la giornalista Raffaella Frullone.

Il manifesto, seppur non direttamente, è arrivato anche al preside dell’istituto comprensivo di Castelfranco Sandro Sodini che sul proprio profilo social ha espresso alcune perplessità sull’iniziativa, in particolare su una frase in fondo alla locandina: “Sono caldamente invitati tutti i genitori dei ragazzi del catechismo e in particolare dei bambini di terza elementare”.

Il riferimento alla terza elementare è balzato all’occhio di Sodini, che a gonews.it ha spiegato: “Mi dispiace che a me non sia arrivato direttamente questo invito, ma per vie traverse. Mi dispiace che, come dirigente, non ne sia stato informato prima. Tuttavia non ho niente contro questo incontro, se non quel riferimento alla terza elementare che, guarda caso, è la classe dove c’è un progetto APPP, cioè sulla parità di genere, intesa in senso lato".

“Ci tengo a precisare – ha aggiunto Sodini - che nessun progetto approvato (la scuola si muove in base a delibere e non a decisioni estemporanee) di formazione rivolta a docenti o alunne e alunni affronti la "teoria gender", che, abbiate pietà della mia profonda ignoranza, non conosco. Stiamo lavorando con orgoglio sulla parità di genere e sulla sacrosanta libertà individuale di essere chi sentiamo di essere! Togliamo le teorie: ci sono le persone, oltre le apparenze non c'è niente se non la serenità”.

Lei parteciperà all'incontro il 20 aprile? "No".