Elezioni, Elly Schlein in Toscana per sostenere i candidati del centrosinistra

Sabato arriva in Toscana la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein a sostegno dei candidati sindaco di centrosinistra e delle liste del Partito Democratico.

Insieme al segretario dem toscano Emiliano Fossi sarà prima a Siena, alle 11.30, con la candidata sindaca Anna Ferretti al Circolo Arci Sant'Andrea (Str. Grossetana 55).

Poi pranzo a Campi Bisenzio alle 13.30 per Leonardo Fabbri al Circolo Rinascita (Piazza Matteucci).

Alle 16 appuntamento a Pisa con Paolo Martinelli al Circolo Arci Pisanova (via Frascani) e infine alle 18.30 iniziativa presso la sede della APT (via San Leonardo) a Marina di Massa per Enzo Ricci.