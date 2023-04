Master in Digital Marketing Specialist, torna il corso Asev

Dopo i successi delle passate edizioni, è in partenza all’ASEV la quarta edizione del master in Digital Marketing Specialist. 500 ore di formazione, 300 in aula e 200 di stage in agenzie web selezionate, un corso dove la pratica è al centro del percorso formativo con esercizi e test per ogni unità didattica e preparazione a 360 gradi per lavorare nel web marketing come freelance o in agenzia.

Il corso si svolgerà a Empoli e prevede una certificazione di Qualifica Professionale riconosciuta dalla Regione Toscana di “Responsabile Digital Marketing Specialist" rilasciata previo superamento dell'esame finale. Inoltre, grazie alla collaborazione con Roads, durante l'anno saranno conseguite le certificazioni Google Ads per diventare Google Partner (molto richieste dalla agenzie web).

Il percorso è aperto alla partecipazione fino ad un massimo di 15 partecipanti ed è rivolto sia ad appassionati di web marketing e social media, web designer, freelance, consulenti di web marketing e professionisti che lavorano in proprio o in web agency e desiderano completare la formazione con un corso pratico e certificato sul digital marketing e l'advertising, sia a persone che provengono da altri settori lavorativi, senza alcuna conoscenza specifica sulla materia permettendo di imparare da zero una nuova professione molto richiesta nel mondo del lavoro ed aprire le porte a svariate opportunità occupazionali.

L'orario e il calendario delle lezioni sono pensati per permettere anche a chi lavora di seguire il corso.

Le precedenti edizioni del corso (la prima risale al 2019) hanno avuto ottimi riscontri dal punto di vista professionale e occupazionale con una elevata percentuale di partecipanti che hanno trovato uno sbocco lavorativo nel settore e con altri, già inseriti nel mondo del lavoro, che hanno avuto modo di rafforzare le proprie competenze tecniche.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.asev.it oppure telefonare allo 0571 76650. La scadenza per iscriversi è il prossimo 21 aprile.

Fonte: ASEV - Ufficio stampa