Elezioni Toscana, Matteo Salvini nei capoluoghi al voto

“E’ con piacere - afferma Luca Baroncini, Commissario regionale della Lega - che segnalo il ritorno del nostro Segretario Federale Matteo Salvini in Toscana. In particolare sarà a Massa (domenica 16 aprile dalle ore 17.00) presso il teatro Guglielmi, assieme al nostro candidato Sindaco Francesco Persiani. L’incontro si terrà proprio nella prestigiosa struttura cittadina che è stata riaperta e restituita ai massesi durante il periodo di amministrazione Persiani. Il giorno successivo, alle ore 10, Salvini si recherà a Pietrasanta, al Caffè Margherita, per incontrare i cittadini. Dopo un meeting con l’Unione industriali di Pisa, previsto per le ore 11.30 presso l’Auditorium situato in Via Volturno ed un pranzo con militanti e sostenitori in un albergo della città pisana, il nostro Segretario si sposterà, quindi, nella provincia di Siena per un sopralluogo ad un cantiere. Alle 17 nella città del Palio, presso la sede della Lega in Viale Sardegna nr. 37, ci sarà un incontro pubblico. Una ricca e significativa serie d’appuntamenti che testimoniano, per l’ennesima volta, la forte ed importante vicinanza di Matteo Salvini alla Toscana. Insieme ad eletti, militanti e sostenitori siamo pronti ad accogliere il vice premier del governo Italiano e ministro delle Infrastutture e dei Trasporti nel migliore dei modi e con grande entusiasmo".

Fonte: Lega Toscana