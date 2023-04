Centri e nidi estivi, a Pietrasanta aprono le iscrizioni

Al via, da lunedì 17 aprile e fino al 17 maggio, le iscrizioni per i centri e i nidi estivi a Pietrasanta, aperti a giovani e giovanissimi che non abbiano compiuto i 15 anni di età al 31 agosto 2023.

I nidi estivi si terranno all’asilo “Bambi” di Marina di Pietrasanta e a “L'Aquilone” di Strettoia. Il centro estivo per l’infanzia “I bambini esploratori del mare” (età 36 mesi-6 anni) alla scuola “Lorenzini” di Pietrasanta, con un fitto programma di attività sulla spiaggia, caccia al tesoro, letture e laboratori creativi. “Pietrasanta Summer Camp”, infine, accoglierà i bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle medie (7-14 anni) allo stabilimento balneare “Nimbus” di Fiumetto e negli spazi de “La Versiliana” tra attività sportive e gite fuori porta.

Nidi e centri estivi, gestiti per conto dell'amministrazione comunale dalle cooperative Compass, Cassiopea e Crea, saranno operativi dal 5 luglio al 25 agosto 2023.

Iscrizioni solo attraverso il portale Sosi@home, accessibile dalla home page del sito del Comune. Le domande presentate per i minori già utenti dei servizi scolastici comunali saranno accolte solo se il richiedente risulterà in regola con i pagamenti delle rette scolastiche o se, alla data dell’iscrizione, avrà già intrapreso un piano per rientrare delle eventuali quote non corrisposte.

Informazioni allo 0584 795387 oppure ufficioscuola@comune.pietrasanta.lu.it.