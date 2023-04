Rinviata la passeggiata con gli animali a Montopoli

Il Comitato Montopoli nel Cuore e l’associazione madrina Arco di Castruccio - causa maltempo - hanno dovuto rimandare la passeggiata a sei zampe a Montopoli: l'appuntamento che era previsto per oggi sabato 15 aprile alle 15 è stato spostato a sabato 22 aprile, con lo stesso orario e lo stesso percorso e sempre in compagnia del proprio cane. La passeggiata a sei zampe è ludica e aperta a tutti e si svolgerà lungo un percorso di 7 chilometri; all’arrivo è prevista una merenda e un piccolo gadget per l'amico a quattro zampe. Un percorso con tre salite ma molto scorrevole e alla portata di tutti, che dal parcheggio nei pressi dell’Arco passerà anche dai Sottofossi e poi tornerà al punto di partenza, transitando da alcuni degli scorci più belli di Montopoli. L’evento è reso possibile grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e di Conad; l’iniziativa è inoltre patrocinata dal Comune di Montopoli.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa