Trionfo dei Lupi in casa: con Tinet Prata finisce 3-0 per la Kemas Lamipel

KEMAS LAMIPEL S. CROCE – TINET PRATA DI PORDENONE 3-0

Parziali: 25-23, 25-23, 28-26

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Coscione 2, Favaro, Motzo 23, Colli 9, Gabriellini, Maiocchi, Vigil Gonzalez 11, Compagnoni, Hanzic 10, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 5, Gabbriellini. All. Bulleri 2^ All. Pagliai

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi, Katalan 6, Pegoraro, De Angelis, De Paola, Scopelliti 4, Boninfante 2, Bruno, Gutierrez 8, Gambella, De Giovanni, Bortolozzo, Petras 10, Porro 11, Hirsch 1. All. Boninfante

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 5, battute sbagliate 18, muri 5

TINET PRATA DI PORDENONE: battute punto 5, battute sbagliate 9, muri 5

La Kemas Lamipel inizia la serie dei quarti di finale con un successo esaltante contro la Tinet Prata di Pordenone. Pubblico delle grandi occasioni: coreografia dei tifosi di casa, con copricurva biancorosso e 500 bandierine tra tribuna e gradinata. Colorati e rumorosi anche gli ospiti, giunti in gran numero dal Friuli per sostenere la propria squadra. Prima del via ufficiale, minuto di raccoglimento per la tragica scomparsa di Julia Ituma, salutata da tabelloni e led del Pala Parenti in un’atmosfera di grande commozione. Al fischio d’inizio, Kemas Lamipel si schiera con Coscione in regia, Motzo opposto, Colli e Hanzic a schiacciare di banda, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. La Tinet Prata risponde con Boninfante in regia, Hirsch in diagonale, Porro e Petras ai lati, Scopelliti e Katalan in posto tre, De Angelis libero. I padroni di casa sembrano subito aggressivi, con la giusta tensione agonistica. Motzo è sopra le righe, 9 punti per lui, ma tutti gli attaccanti girano alla perfezione (61% in attacco) ben ispirati e coinvolti da Coscione. La Tinet batte bene e sbaglia poco: Porro mette dentro l’ace del 23-22, a cui risponde Bulleri con un time-out. Hanzic si fa valere per il 24esimo punto, chiude un imprendibile Motzo da seconda linea. Nel secondo parziale, la squadra di casa scappa via, 6-1, ma la Tinet si riprende grazie anche al cambio Hirsch-Gutierrez. L’equilibrio dura fino al 22-22. Nel momento più difficile, gli ospiti commettono una delle rare ingenuità, toccando la rete; quindi, è ancora Hanzic a spennellare il muro avversario per il 24-22. Scopelliti accorcia. 24-23. Va in battuta Boninfante, giovane palleggiatore classe 2004 che gioca come un veterano. Ma questa volta la mancanza di esperienza si sente: palla in rete, 25-23, 2-0. Nel terzo set Prata sembra poter riaprire il match, i ragazzi di Bulleri accusano la fatica. La gara è combattutissima, i biancorossi potrebbero capitolare più volte ma restano lì. Coscione, febbricitante in settimana, è in riserva di energie, ma ha sette vite come i compagni e si arriva ai “vantaggi”. Colli per il 25-24, grande azione del capitano. Il servizio di Hanzic, però, finisce fuori. Morgese riceve la bomba di Katalan, poi Truocchio e Coscione fermano a muro Porro. Altro match-point per i locali. Truocchio al servizio, scambio da cardiopalma, ci prova Porro ma la mette fuori: 28-26, 3-0. Mercoledì 19 aprile gara-2 a Prata di Pordenone. Per i biancorossi sarà la prima chance per chiudere i conti.

Presente alla gara una qualificata delegazione dei due sponsor Auto2000 (partner della gara) e Toscalapi (premio MVP a Matheus Motzo).

DICHIARAZIONI

Michele Bulleri (1^ All): “Bella partita, sofferta, con i primi due set giocati molto bene, a mio avviso, mentre nel terzo abbiamo dovuto soffrire e siamo usciti alla distanza. Stasera festeggiamo ma da lunedì testa alla gara di ritorno, che dovremo affrontare con lo stesso atteggiamento ammirato oggi. Motzo ha fatto il suo dovere, che è quello di fare punti, con il supporto di tutta la squadra”.

Matheus Motzo (1^ All): “Partita di squadra. Abbiamo lavorato veramente su tante cose, in una settimana dove le difficoltà non sono mancate, dagli acciacchi fisici ad altri problemini. Bravi noi, e il riferimento non è solo ai ragazzi ma anche allo staff tecnico, alla società. Adesso riposo e da lunedì torneremo con la stessa voglia e mentalità che ci hanno caratterizzato nelle passate settimane”.

FORMAZIONI: Kemas Lamipel si schiera con Coscione in regia, Motzo opposto, Colli e Hanzic a schiacciare di banda, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. La Tinet Prata risponde con Boninfante in regia, Hirsch in diagonale, Porro e Petras ai lati, Scopelliti e Katalan in posto tre, De Angelis libero.

LA CRONACA

1 set. Inizio travolgente dei Lupi. 4-1. Motzo scatenato da posto 2 chiude il 6-3. Prata non ci sta e torna sotto, 8-8. Il tedesco Hirsch mette fuori la battuta e sullo scambio successivo l’asse Coscione-Vigil Gonzalez mette giù il pallone del 10-8. Ancora recupero Tinet: Porro in diagonale mette giù il pallone del primo vantaggio per gli ospiti. La partita è avvincente, il frastuono delle due tifoserie aumenta l’emozione e da grandissima importanza ad ogni singolo scambio. La Kemas Lamipel torna avanti e fa il break con Hanzic, +2, 15-13. Coscione è ispiratissimo e fa schiacciare tutti gli attaccanti. Ma è il set di Motzo che tira giù un ace da paura e porta i suoi sul 17-14. Time-out di coach Boninfante, e al rientro altro ace dell’opposto di casa. I Lupi arrivano allo sprint con due lunghezze di vantaggio. Gli ospiti servono con Hirsch, che mette fuori la saltofloat. Doppio cambio per coach Bulleri: Compagnoni al servizio e Arguelles per il muro. Petras ottiene subito il sideout, 20-18. Il muro di Prata non riesce a contenere Motzo, 21-18, ma risponde presente dal centro con Katalan, ancora +2 Lupi. Entra Baldanzi al servizio, esce Katalan. Coscione innesca Hanzic in “pipe”, 22-19, ma Colli manda lunga la “spin”. Le due squadre giocano a rincorrersi, i padroni di casa provano ancora a scappare con Vigil Gonzalez, poi la coppia arbitrale fischia “doppia”sul secondo tocco di Truocchio. 23-21. Porro mette dentro un ace confermato dal videocheck, Bulleri chiama a raccolta i suoi. Altra “fucilata” di Porro, Morgese tiene e recupera un’altra difesa subito dopo. Hanzic trova il 24esimo punto. Il primo set-point è una battuta di Motzo sul nastro, al secondo tentativo l’opposto risolve una seconda linea magistralmente alzata da Coscione. 25-23, 1-0.

2 set. Altro inizio travolgente dei biancorossi. 6-1. Sul 9-3 Boninfante chiama il primo time-out. Gutierrez sostituisce il tedesco Hirsch. Truocchio segna il punto n° 10, risponde Gutierrez con un gran diagonale, 10-6. Prata, trascinata dal suo opposto, si avvicina pericolosamente, 10-8, con time-out di Bulleri, poi 10-9 e pareggio, per la gioia dei tantissimi tifosi Prata presenti nel settore ospiti. La partita è caldissima, 12-12, qualche errore in più rispetto alla prima frazione. Un doppio ace di Colli spacca il set, 16-12. Gutierrez mette giù una diagonale pesante, ma risponde Vigil Gonzalez. Ancora + 4 per i biancorossi. Porro prova ad accorciare il servizio ma sbaglia, Motzo sempre dai 9 metri impegna Petras ma lo schiacciatore slovacco alla fine mette palla a terra. 18-15. Magia di Coscione per il 19-15. Il 20-16 è una “7” di Truocchio. Entrano Compagnoni ed Arguelles per il consueto doppio-cambio, servizio e muro. Gutierrez beffa un muro biancorosso non perfettamente posizionato, 20-17. Una diagonale attaccata da Colli e fuori di pochissimo avvicina Prata, poi ci pensa Petras a portare i friulani a -1. Dentro Loreti per Hanzic. Ricezione del giovane biancorosso e primo tempo di Vigil Gonzalez. 21-19. Grandissimo punto di Motzo per il 22-19, il Pala Parenti è una bolgia. Katalan prende a muro Colli. Boninfante manda Dentro De Paola per Petras. Porro segna il punto numero 21, ospiti a -1. Entra Baldazzi su Katalan. Scopelliti chiude Motzo a muro e la Tinet completa il recupero: 22-22. Coach Bulleri ci parla sopra, al rientro i biancorossi sfruttano un’invasione a muro degli ospiti. In battuta va Colli, si accende lo scambio, chiuso da Hanzic con un mani e fuori su Boninfante. 24-22. Scopelliti accorcia. 24-23. Boninfante in battuta. Palla in rete, 25-23, 2-0.

3 set. Sul 2-0 per la Kemas Lamipel Boninfante chiama subito il time-out. “Monster block” Hanzic per il 5-4. Coscione trova Motzo da tutte le posizioni. S. Croce sale a +1. Tocco da biliardo di Motzo per il 9-7, applausi di tutto il Palazzo. L’ace di Petras consente agli ospiti di pareggiare. Altro gran colpo di Colli, questa volta sul muro, 11-9. Gli ospiti, però, non mollano un pallone: un “muro tetto” di Scopelliti interrompe la serie positiva di Motzo. Un’invasione a rete di Vigil Gonzalez porta Prata al vantaggio, 13-14. Vigil Gonzalez è in gran serata e servito splendidamente da Coscione segna il 15-15, ma Petras passa sulle mani del muro. 15-16. E’ la serata delle “7”. Questa volta la pianta a terra Truocchio. I friulani sfruttano un errore della Kemas per andare sul doppio vantaggio: accorcia Colli. Compagnoni avvicenda Truocchio per il servizio, ma sul contrattacco i Lupi sono ancora imprecisi. Motzo manda Coscione in battuta, gran difesa di Morgese poi ci mette le manone Vigil Gonzalez. Il centralone spagnolo chiude l’attacco di Prata anche sull’azione successiva: Kemas a + 1 e time-out per gli ospiti, il secondo del parziale. Ci pensa Gutierrez, 21-21. Time-out Bulleri. Porro mette in rete il servizio, 22-21. Dai 9 metri Colli. La palla esce di poco. 22-22. Coscione-Motzo per il 22-23. Grandi difese e spettacolo in campo. Gutierrez 23-23. Un’azione confusionaria regala alla Tinet il 24esimo punto, risponde alla grande Hanzic per il 24-24. Bulleri prova la carta Arguelles a muro. La battuta di Motzo va fuori ma lo stesso opposto si riscatta proponendo una parallela “monstre”. Colli per il 25-24, grande azione dei Lupi. Servizio di Hanzic, fuori. Morgese riceve la bomba di Katalan, poi Truocchio e Coscione fermano a muro Porro. Truocchio al servizio, scambio da cardiopalma. Porro la mette fuori. 28-26, 3-0.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa