Urto tra due convogli ferroviari di trasporto merci ieri sera alle 22.30 a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti in viale XI Agosto, in zona Mercafir.

Sul posto i vigili del fuoco di Firenze Ovest e Firenze. Sul posto inviate due squadre un polisoccorso e un’autoscala che però non hanno operato, in quanto i due macchinisti rimasti feriti, sono stati accompagnati dal sedime ferroviario alla via pubblica e consegnati al personale sanitario.