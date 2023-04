Palio della Costa Etrusca, si avvicina l'unica corsa al mondo in riva al mare

Palio-show sulla spiaggia di Marina di Bibbona. La quattordicesima edizione dello spettacolare Palio della Costa Etrusca, unica corsa al mondo a pelo che si corre in riva al mare, da lo sprint al lungo ponte del 25 aprile in Toscana. La kermesse equestre, che si apre domani, giovedì 20 aprile, è organizzata dall’ASD Palio della Costa Etrusca con il contributo del Comune di Bibbona e Castagneto Banca 1910 il patrocinio della Regione Toscana.

Fantini, cavalli, amazzoni, leggende e giochi storici caratterizzano la quattro giorni del Palio della Costa Etrusca che si conclude domenica 23 aprile (dalle 14.30 in poi) con la grande corsa sulla spiaggia. 8 i comuni in gara (Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta) e 32 tra i migliori fantini del Palio di Siena e del circuito paliistico si sfideranno in groppa ai loro mezzosangue sui 750 metri di pista sulla sabbia. Tra gli ospiti le i mitici fantini Andrea Degortes detto Aceto e Silvano Vigni detto Bastiano, 19 vittorie a Piazza del Campo in due, che si ritroveranno sul palco del Teatro cittadino per un inedito talk show (venerdì 21 aprile alle ore 21.00). Tra gli eventi collaterali anche cinema con la proiezione del film "The Palio" presso il Teatro “La Palestra” di Bibbona (giovedì 20 aprile alle ore 21.00) e la Giostra della Quintana Storica a coppie miste (sabato 22 aprile alle ore 15.00).

Il Palio. 30 vittorie ed oltre 200 gare complessive al Palio di Siena saranno in gara sulla pista di Marina di Bibbona. Dal Canape partiranno Luigi Bruschelli detto Trecciolino (13 vittorie), Giovanni Atzeni detto Tittia che a Piazza del Campo ha vinto 9 volte e che al Palio della Costa Etrusca ha già corso e si è affermato per ben due volte (nel 2019 e nel 2020), Jonatan Bartoletti “Scompiglio” (5 vittorie), Giuseppe Zedde “Gingillo” (3 vittorie). Ed ancora Francesco Caria “Tremendo”, Francesco Dino Pes “Velluto”, Andrea Coghe “Tempesta”, Antonio Siri “Amsicora”, Andrea Chessa “Nappa II”, Alessandro Chiti “Voragine”, Enrico Bruschelli “Bellocchio”, Stefano Piras “Sgangeo”, Federico Arri “Ares”, Massimo Columbu “Veleno II”, Mattia Chiavassa, Michel Putzu, Marco Bitti, Adrian Topalli, Simone Mereu, Luca Boldrini, Niccolò Francesconi, Andrea Sanna, Salvo Vicino, Nicolò Farnetani e Gavino Sanna, Sebastiano Murtas, Filippo Belloni, Nino Manca. Ad eliminazione diretta il percorso che porta i contendenti fino al podio. I fantini si sfideranno in groppa ai loro mezzosangue in quattro batterie eliminatorie da otto partecipanti. Ma solo i primi due classificati di ciascuna batteria avranno l’onore di essere associati - ad estrazione - ad uno degli otto comuni della Costa degli Etruschi nella finalissima. L’ingresso al Palio è a pagamento.

La Quintana storica. Il torneo cavalleresco, una delle recenti novità introdotte della manifestazione equestre in agenda sabato 20 aprile (dalle 15.00 in poi) coordinata da Roberto Parnetti, è un biglietto gratuito per un posto in prima fila per godersi una delle rievocazioni medievali più divertenti che nell’originale versione del Palio della Costa Etrusca vede partecipare insieme, in abbinamento ad uno degli otto comuni dell’Alta Maremma, un cavaliere ed una amazzone. Già noti gli accoppiamenti: Federico Santi e Chiara Provenzano difenderanno i colori del Comune di Cecina, Claudio Rossi e Chiara Bartoletti del Comune di Campiglia Marittima, Andrea Vernaccini e Federica Lopriore del Comune di Suvereto, Guido Gentili e Camilla Mugnaini del Comune di Castagneto, Alberto Liverani e Ilaria Signorini del Comune di Livorno, Lorenzo Desimone e Chiara Grillini del Comune di Rosignano Marittimo, Alessandro Culatore e Marta Burchielli del Comune di Bibbona e Alessandro Lombardi e Valentina Tuci del Comune di Sassetta. Accederanno alla finale solo tre comuni. Due i precedenti: il 2018 quando vince per i comuni di San Vincenzo Enrico Giusti di Arezzo su Nastro Azzurro ed il 2019 con Alberto Liverani di Faenza su Quaismolo e Azzurra Pani di Pistoia su Mec Joe Black per il Comune di Rosignano Marittimo

Il programma: giovedì 20 aprile (ore 21.00 al Teatro La Palestra) proiezione del film “The Palio”, venerdì 21 aprile (ore 21.00 al Teatro La Palestra) il talk show delle leggende, sabato 22 aprile (ore 15.00 spiaggia di Marina di Bibbona) la Quintana Etrusca a coppie miste e domenica 23 aprile (dalle ore 14.30) il Palio della Costa Etrusca (ore 14.30 apertura Palio della Costra Etrusca; ore 15.00 1° batteria, ore 15.30 2° batteria, ore 16.00 3° batteria, ore 16.30 4° batteria; ore 17.00 corsa dei pony; ore 17.30 corsa delle amazzoni; ore 18.00 finalissima e consegna del drappo al comune vincitore).

Tutti gli eventi, ad eccezione del Palio della Costa Etrusca, sono ad ingresso libero.

Per informazioni consulta il sito ufficiale www.paliodellacostaetrusca.com oppure la pagina Facebook @PaliodellaCostaEtrusca

