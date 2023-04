Play-off A2, per i Lupi è tempo di gara 2 contro Pordenone

Non si sono ancora spenti gli echi di gara-1 play-off, ed è già tempo di pensare alla gara di ritorno. La Kemas Lamipel S. Croce scenderà in campo questa sera, mercoledì 19 aprile, a Prata di Pordenone (ore 20.30) per cercare il passaggio del turno in due gare, senza rimandare il verdetto ad una eventuale gara 3 (in programma domenica pomeriggio a S. Croce sull’Arno). Obiettivo è la vittoria con qualsiasi punteggio, per valorizzare il successo ottenuto domenica scorsa e chiudere in anticipo il discorso qualificazione.

I Lupi porteranno dentro quanto visto e vissuto nel match vinto per 3-0, un pomeriggio di piena adrenalina in un Pala Parenti versione Superlega, con tantissime persone e un gran tifo per tutta la durata della gara. Suggestivo anche lo spettacolo offerto della Curva Parenti ad inizio match, con il bandierone copricurva a coprire il settore e uno spettacolo di bandierine biancorosse in Gradinata e Tribuna.

Le trasferte sono state molto spesso indigeste per i ragazzi di Bulleri, con tre vittorie all’attivo, in stagione, e dieci sconfitte. Ma se è vero che “ai playoff si azzera tutto”, è lecito aspettarsi Lupi arrembanti e determinati anche lontano dalla propria tana. Per quanto riguarda i temi tecnico-tattici e le scelte, coach Bulleri, in gara 1, ha ottenuto grandi risposte in tutti i fondamentali, con l’attacco a fare la voce grossa (54% contro il 38% degli ospiti). La Tinet è stata “tradita” dalla brutta prova del tedesco Hirsch, opposto, ma ha trovato in panchina un gran bel sostituto, Miguel Gutierrez, 44% in attacco e 1 ace nel set e mezzo disputato da titolare. Quale sarà la scelta di coach Boninfante? Questo sembra essere l’unico dubbio della vigilia. La Tinet, a prescindere dal ballottaggio in posto 2, si schiererà con Boninfante junior in regia, Porro e Petras in banda, Scopelliti e Katalan al centro, De Angelis libero. Pochi dubbi anche per Bulleri, che spera di recuperare la disponibilità anche parziale di Maiocchi, reduce da alcuni problemi fisici. Per il resto: Coscione-Motzo, Truocchio-Vigil Gonzalez, Colli-Hanzic, Morgese libero.

ARBITRERANNO: Andrea Clemente e Anthony Giglio.

DICHIARAZIONI

Michele Bulleri (1^ All.): “Domenica abbiamo avuto veramente un bell’ambiente al Pala Parenti. Merito dei nostri tifosi e di quelli ospiti. Entrambe le tifoserie sono state molto corrette e hanno incitato la propria squadra dal primo all’ultimo punto. Io sono orgoglioso dell’atteggiamento che la squadra ha tenuto per tutta la partita: come avevo già anticipato qui in conferenza, avevamo voglia di lottare, di scendere in campo con il coltello tra i denti. Lo abbiamo fatto, il pubblico lo ha riconosciuto e ci ha sostenuto per tutta la partita”.

Alessandro Pagliai (2^ All.): “Di solito non parlo dei singoli. Se mi si chiede della prestazione di Morgese e Vigil Gonzalez, posso dire che Davide è uno dei migliori liberi della categoria e non lo abbiamo scoperto sicuramente domenica. E’ vero che ha giocato molto bene. Vigil Gonzalez ha offerto una prestazione con numeri veramente importanti, ma avevamo già visto in settimana che stava rispondendo bene agli allenamenti ed era carico quindi per noi non è stata una sorpresa”.

ROSTER

TINET PRATA DI PORDENONE: 1 Baldazzi Alberto S, 2 Katalan Nicolò C, 3 Pegoraro Andrea C, 4 De Angelis Carlo L, 6 De Paola Antonio S, 7 Scopelliti Simone C, 8 Boninfante Mattia P, 9 Bruno Manuel S, 10 Gutierrez Miguel S, 11 Gambella Fabrizio S, 12 De Giovanni Antonio P, 13 Bortolozzo Matteo C, 14 Petras Michal S, 17 Porro Luca S, 18 Hirsch Simon O.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 1 Gabbriellini Lorenzo L, 2 Coscione Manuel P, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Arguelles Sanchez David O, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa