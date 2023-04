Due truffe online nell'Aretino sventate dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno inflitto un altro colpo alla truffa online, un problema che si è acuito soprattutto negli anni della pandemia, durante i quali gli acquisti online sono cresciuti in modo esponenziale.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Montevarchi e di Castelnuovo dei Sabbioni. Nel primo caso, una donna di 60 anni residente in Valdarno Aretino, alla ricerca di un furgone FIAT Ducato per avviare una piccola attività commerciale, ha trovato l'offerta su una piattaforma digitale di uno dei social network più popolari. Dopo aver pagato un acconto di 500 euro, la donna non ha più ricevuto alcuna notizia dall'inserzionista. Dopo essersi resa conto del raggiro, la vittima si è rivolta ai Carabinieri di Montevarchi, che hanno ricostruito il circuito truffaldino e identificato il truffatore, un uomo di 45 anni residente in Lombardia.

In un altro caso, sempre su una piattaforma digitale, un'altra persona è stata truffata nell'acquisto di un generatore di corrente elettrica di ultima generazione. Dopo aver effettuato il pagamento di 250 €, la vittima non ha mai ricevuto il bene. Anche in questo caso, i Carabinieri di Castelnuovo dei Sabbioni hanno identificato il truffatore, un uomo residente in Campania.

Entrambi i truffatori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Arezzo per truffa in stato di libertà.