Bis per la Savino Del Bene, a Bergamo finisce con un netto 3-0

La Savino Del Bene Volley bissa la vittoria 3-0 ottenuta nella Gara-1 dei Quarti disputata domenica a Palazzo Wanny e batte nuovamente il Volley Bergamo 1991, imponendosi in maniera ancora più netta.

La vittoria 3-0 ottenuta al PalaIntred di Bergamo è infatti arrivata al termine di una gara pressoché perfetta per le ragazze di Barbolini che, in un'ora e quindici minuti di gioco, hanno regolato il Volley Bergamo 1991 e, con la loro seconda vittoria consecutiva, hanno archiviato la serie dei Quarti di Finale senza aver bisogno di ricorrere a Gara-3.

Partita mai in discussione, con solo il primo set rimasto in equilibrio a causa di qualche errore di troppo al servizio. Aggiustata la mira nei turni di battuta la Savino Del Bene Volley ha infatti conquistato la prima frazione per 18-25.

Nei due set successivi la formazione di coach Barbolini si è poi imposta nettamente, conquistandoli entrambi con il punteggio di 14-25 e facendo così scorrere i titoli di coda sulla gara.

MVP della sfida Isabella Di Iulio, protagonista di un'ottima prova in regia, ma da sottolineare il consueto contributo di una Zhu Ting da 16 punti e l'eccellente prestazione offerta da una Elena Pietrini da 15 punti.

Superato il turno dei Quarti di Finale la squadra di Barbolini attende ora di conoscere il nome della rivale che si troverà di fronte nelle prossime Semifinali: la sfidante sarà determinata dal risultato della Gara-3 in programma tra Vero Volley Milano e Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

La cronaca

Il Volley Bergamo 1991 di coach Micoli scende in campo con Gennari al palleggio, Lorrayna come opposto, Lanier e Cagnin in banda, Butigan e Stufi da centrali e Cecchetto come libero.

Coach Massimo Barbolini risponde con un 6+1 composto da Di Iulio al palleggio, Antropova da opposto, Pietrini e Zhu Ting in banda, Alberti e Washington da centrali e Castillo come libero.

1° Set

La sfida si apre con l'ace di Cagnin, ma la Savino Del Bene Volley risponde prontamente con due punti consecutivi di Zhu Ting ed un ace di Alberti (1-3). Bergamo scivola sul -3 e prova recuperare un po' di svantaggio, portandosi sul -1 con un muro vincente di Butigan (5-6). Washington in fast e Pietrini con una bella diagonale restituiscono il +3 alla Savino Del Bene Volley (6-9). La fuga della squadra di Barbolini non si arresta e Antropova mette a terra il punto del 7-11. Il Volley Bergamo 1991 chiama un time out, ma non riesce a rientrare e anzi Antropova confeziona il moster block del 7-12. La squadra di Barbolini arriva sul +5, ma a causa di qualche sbavatura al servizio ed in attacco il vantaggio lentamente si assottiglia. Sul 14-16 la Savino Del Bene Volley è così costretta a ricorrere ad un time out, una pausa che rilancia la corsa della squadra di Barbolini. La Savino Del Bene Volley ritrova infatti il +5 con il 15-20 realizzato da Zhu Ting e obbliga coach Micoli a chiamare il secondo time out per Bergamo. Il set è ormai saldamente tra le mani della Savino Del Bene Volley, che infatti si aggiudica il 18-25 con il muro vincente di Washington.

2° Set

Anche il secondo set si apre con un ace, stavolta realizzato da Elena Pietrini. La seconda frazione vive un avvio maggiormente equilibrato rispetto alla prima. Dopo una fase contraddistinta da una sfida punto a punto è però la Savino Del Bene Volley a produrre un allungo: Washington e Pietrini fanno un parziale di tre punti e portano il punteggio sul 4-7. Coach Micoli ferma il set con un time out e la sua squadra al rientro in campo ritrova la parità con l'ace dell'8-8 confezionato da Gennari. Altri quattro punti consecutivi della Savino Del Bene Volley allargano nuovamente il gap (8-12) e poco dopo è Zhu Ting a realizzare il punto del +5. Sull'11-17 il Volley Bergamo 1991 non può che giocarsi un nuovo time out, ma nonostante il “tempo” la Savino Del Bene Volley allunga ancora, toccando il +7 con l'ace vincente di Antropova (11-18). Un ace di Zhu Ting vale invece per il +8, mentre Alberti con un muro vincente realizza il punto del 13-22. Il set si chiude con la Savino Del Bene Volley che arriva addirittura al +11: Antropova infatti schiaccia con forza e confeziona il 14-25.

3° Set

Due ace consecutivi di Antropova portano la Savino Del Bene Volley sull'1-4. Bergamo prova a riavvicinarsi e si porta sul -1 (3-4), ma la formazione di Barbolini respinge al mittente il tentativo di rimonta e torna sul +3 con una pipe di Antropova ed un ace di Washington. Un errore di Cagnin porta a quattro lunghezze il ritardo di Bergamo ed obbliga la squadra orobica al primo time out del set. La Savino Del Bene Volley vola sulle ali dell'entusiasmo e allunga fino al 7-13 realizzato a muro da Antropova. Micoli ricorre al secondo time out della terza frazione, ma la gara è ormai indirizzata sui binari della Savino Del Bene Volley. Due punti consecutivi di Pietrini portano il punteggio sul 10-19 e sempre Pietrini trova anche l'ace del +10, portando il risultato sul 12-22. Il risultato finale lo fissa Antropova con il muro del 14-25 finale.

Coach Barbolini post partita: “Grande prova di maturità della squadra, perchè abbiamo capito come nei play off non si possa rischiare. Arrivare ad un'eventuale Gara-3 avrebbe comportato l'azzeramento di tutti i valori ed i rischi sarebbero stati molti. Brave le ragazze a tenere sotto Bergamo, volendo trovare il pelo nell'uovo abbiamo sbagliato un po' troppe battute nel primo set, consentendo loro di recuperare. Nel secondo e nel terzo non solo non abbiamo sbagliato le battute, ma anzi abbiamo servito molto bene e la partita è andata via liscia. Abbiamo fatto il nostro dovere, lo abbiamo fatto bene, adesso riposiamoci un attimo e prepariamoci per le semifinali.”

Volley Bergamo 1991 - Savino Del Bene Volley 0–3 (18-25, 14-25, 14-25)

Volley Bergamo 1991: Bovo, Butigan 2, Partenio, Cecchetto (L1), Lorrayna 7, Cicola (L2) n.e., Turlà, May 3, Frosini 2, Lanier 6, Cagnin 2, Stufi 7, Gennari 4. All.: Micoli.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite n.e., Alberti 7, Beliën n.e., Zhu Ting 12, Pietrini 15, Merlo n.e., Mingardi n.e., Yao Di n.e., Shcherban n.e., Angeloni (L2) n.e., Washington 9, Antropova 16, Castillo (L1), Di Iulio. All.: Barbolini.

Arbitri: Luciani - Rossi

Durata: 1 h 15' (23', 23', 22')

Attacco: 32 % - 50 %

Ricezione Pos. (Prf.): 52% - 67% (23% - 42%)

Muri: 3-11

Ace: 2-8

MVP: Di Iulio

Spettatori: 1388

