Lupi campioni regionali Under 19, Santa Croce in festa

Trionfo meritatissimo per i Lupi S. Croce Under 19 maschile, guidati in panchina dall’inossidabile coppia Pagliai-Morando. Lo scorso anno fu il Prato a piegare la testa nella finalissima disputata a Porcari. Quest’anno, con la leva 2004 grande protagonista, è stato il Club Arezzo a mettersi di traverso sulla strada tra la Kemas Lamipel e il successo regionale. Onore al merito per gli avversari, ma i biancorossi nelle due gare sono stati superiori, e hanno chiuso la serie senza ricorrere a gara 3. Una doppia partita che ha avuto Brucini grande trascinatore (50 punti tra andata e ritorno), e una prova compatta e organizzata di tutti i Lupi, che il coach ha schierato, al Pala Maccagnolo di Arezzo, con Montagnani in regia, Molesti opposto, Tellini schiacciatore ricettore in coppia con lo stesso Brucini, Antonelli e Camarri al centro, Loreti libero. Stesso assetto per i primi due set, poi nel terzo Pagliai ha deciso di cambiare inserendo Dell’Endice in posto tre e spostando Antonelli nel ruolo di opposto. E’ stato il set in cui i padroni di casa, indipendentemente da questa mossa, hanno provato a recuperare la partita, vincendo con buon margine, così come i Lupi nella prima frazione. Gli altri set, invece, sono stati combattutissimi, e, soprattutto nell’ultimo parziale, gli ospiti sono stati bravi a gestire le tensioni e le frequenti pause, fino al punto decisivo segnato da Brucini. Nel corso del match sono entrati anche Garibaldi, Lorenzo Camarri, Gioni. Una grande soddisfazione per tutta la società santacrocese ma anche per il movimento del Comitato Basso Tirreno. La truppa biancorossa sarà dunque di scena ad Agropoli, nel Cilento, dal 22 al 28 maggio p.v., per le finali nazionali di categoria.

CLUB AREZZO-LUPI S. CROCE 1-3

Parziali: 14-25, 23-25, 25-19, 23-25

LUPI S. CROCE: Antonelli 9, Barretta, Brucini 22, Camarri L. 4, Camarri N. 9, Dell’Endice 1, Garibaldi 1, Landi, Loreti, Molesti 1, Montagnani 1, Tellini 11. All. Pagliai 2^ All. Morando

CLUB AREZZO: Berti 11, Franchi 14, Godicely, Hernandez, Lombardi Le, Lombardi Lo, Lombardini 5, Luatti 2, Mattesini, Nandesi, Pesce 8, Rafferty, Ricci 8. All. Morelli

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa