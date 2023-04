"Non abbiamo paura di nessuno": il Pd di Empoli invita al dibattito la destra al Dem Festival

"Non abbiamo paura di nessuno, abbiamo invitato D'Alema, Casini, Renzi ma siamo disposti, in sede di dibattito, ad avere al Dem Festival anche esponenti della Lega o di Fratelli d'Italia. Mi confronto volentieri con questa destra".

Il segretario Pd Empoli Lorenzo Cei risponde così alla domanda su "quanto in là può arrivare l'accoglienza dei Dem locali" a margine della presentazione del Dem Festival, in programma dal 27 al 30 aprile al Palazzo delle Esposizioni.

Il programma presentato oggi in conferenza stampa è ricco di esponenti del partito (tra cui il neo eletto segretario regionale Emiliano Fossi, i parlamentari Dario Parrini, Lia Quartapelle, Enzo Amendola, Matteo Orfini) ma anche di membri di altri schieramenti (il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini). E il partito non nasconde che l'eterogeneità del programma è proprio il punto di forza per l'apertura di vedute della festa dedita all'intrattenimento politico.

"Avevamo contattato Elly Schlein a più riprese per invitarla ma è al momento impegnata con la campagna elettorale per le amministrative di maggio - commenta ancora Cei -, eravamo molto vicini ad avere Giuseppe Conte ma non è andata in porto, così come il primo anno di Dem Festival volevamo organizzare un dibattito tra Brenda Barnini e Susanna Ceccardi ma anche in quel caso l'invito della leghista è stato rifiutato".

Il programma è stato scritto mesi prima del congresso nazionale e regionale Pd, ma perfezionato nelle ultime settimane, così da avere il neo segretario regionale Emiliano Fossi (in dialogo con il presidente della Regione Eugenio Giani domenica 30 alle 21.30) e Annalisa Corrado della rinnovata segreteria nazionale.

A BREVE IL PROGRAMMA COMPLETO

Elia Billero