Elba, dopo la morte del cane Oscar le richieste: "Traghetti notturni e pronto soccorso veterinario"

Era la sera di martedì 18 aprile quando il cane Oscar, un maremmano bianco, si è sentito male. Siamo all'Isola d'Elba e sono da poco passate le 20.30 quando la padrona, Sara Marchiani, inizia a cercare il modo di salvare il suo cane. Non trovando un veterinario reperibile di notte sull'isola, come raccontato dalla stessa padrona tramite alcuni post sui social, decide di aspettare il primo traghetto della mattina per Piombino. Ma all'alba del giorno dopo, alle 5, Oscar muore a bordo della nave e non riuscirà a raggiungere la clinica a San Vincenzo. La vicenda nelle scorse ore è salita alle cronache di tutti i quotidiani per la mancanza di assistenza veterinaria h24 sull'isola e per la mancanza dei collegamenti notturni con il continente.

Proprio su quest'ultimo punto, oggi pomeriggio, il consigliere regionale della Lega Marco Landi ha incontrato Sara Marchiani. "Se l'Elba avesse collegamenti con il continente anche in orario serale o emergenziale, Oscar, il cane di una cittadina di Procchio, si sarebbe potuto salvare. E invece dalle 21 alle 5 gli oltre 30mila elbani e i loro animali sono bloccati sull’Isola" afferma Landi in una nota. "A dicembre scorso, su mia proposta, la Giunta regionale si è impegnata a contribuire per 600mila euro mancanti per la realizzazione di un canile-gattile con annesso servizio veterinario h/24. Non mi arrenderò fino a quando la struttura non sarà pronta. Come continuerò a sollecitare un nuovo contratto di servizio per la continuità territoriale che preveda più traghetti, anche in ore serali, come accadeva nei primi tempi della concessione a Toremar. Perché chi abita su un’isola ha gli stessi diritti di chi vive sul continente".

"Chiedo alle istituzioni che sia realizzata nel minor tempo possibile all’Isola d’Elba una clinica veterinaria h24 - dice Sara Marchiani - e in tempi immediati la possibilità di un collegamento di emergenza con la terraferma. È una richiesta che parte da me, ma anche dalle migliaia di persone che mi hanno scritto indignate e che mi incoraggiano a portare avanti le battaglie per i nostri animali".