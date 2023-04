Taddei Factory Team, super doppietta alla Granfondo a Prato

La Granfondo da Piazza a Piazza 2023 è tutta targata Taddei Factory Team. La squadra santacrocese domina la corsa pratese con Chiarini vincitore e Diego Rosa secondo alle sue spalle. Un'altra impresa per i ragazzi guidati dal patron Stefano Taddei e coordinati da Alessandro Sereni, che sbancano anche questa corsa.

Partenza dal centro di Prato, per la Granfondo da Piazza a Piazza con un programma che vede una distanza di 68km e 2200 mt di dislivello per quanto riguarda il percorso Marathon. Alla partenza ci sono diversi big, tra cui appunto i ragazzi del Taddei Factory Team e il team Soudal Lee Cougan che gioca "in casa".

A partire all'attacco, dopo pochi chilometri, è subito Francesco Failli, che al rientro alle corse dopo uno stop di qualche settimana, si mette subito a tirare cercando di scremare il gruppo. E l'alfiere del Taddei Factory Team ci riesce, portandosi dietro i suoi 4 compagni di squadra: Valerio, Vantaggiato, Rosa e Chiarini e le due punte della Soudal, Mensi e Paez.

Al km 35, a poco più di metà corsa, Chiarini e Rosa prendono il largo mettendo 15 secondi di vantaggio su Paez e continuando a forzare. Dietro proprio a Paez c'è un altro gruppetto con Stefano Valdrighi della Soudal, Domenico Valerio e Ramon Vantaggiato. Failli transita a 30 secondi, intorno alla decima posizione. Gargiani gira intorno alla trentesima assoluta e tra le prime 3 di categoria. Al km 47 la situazione è invariata, Chiarini e Rosa sono sempre davanti con circa 25 secondi su Paez. Più attardati a qualche minuto Valerio e Vantaggiato nel gruppetto con Valdrighi. Sempre intorno al decimo posto Failli, mentre Gargiani, accusa un po' di stanchezza e passa intorno alla trentacinquesima posizione.

A10 km dall'arrivo colpo di scena: Paez riesce a recuperare lo svantaggio e prova a rimettersi in gioco, ma nella discesa il suo forcing disperato lo costringe a sbagliare una curva. Chiarini e Rosa riescono così a conservare quei metri di vantaggio che permettono loro di arrivare al traguardo in tranquillità con Chiarini che vince. Domenico Valerio arriva quinto in volata dietro a Valdrighi, sesto Vantaggiato, mentre è ottavo Failli. Gargiani si piazza 35° assoluto e 4° tra gli Under 23.

Dopo questa splendida doppietta è tempo di riposo: nel prossimo weekend niente gare per il Taddei Factory Team che si prepara per un appuntamento davvero importante. Il 6 maggio all'Isola d'Elba c'è la Capoliveri Legend Cup, gara inserita nel circuito Uci.

