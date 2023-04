Trovati bivacchi vicino Volterra, una denuncia

I carabinieri hanno svolto un servizio vicino a Volterra e trovato dei bivacchi. I militari hanno trovato 50 batterie per auto - con le quali, solitamente, vengono ricaricati tablet e cellulari -, coperte e teli impermeabili utilizzati per allestire veri e propri ricoveri di fortuna, pentolame, cibo in scatola e numerose bottiglie d’acqua, ancora non utilizzate.

Nell’ambito del servizio è stata individuata una persona di nazionalità straniera che, alla vista dei militari, ha tentato invano di sottrarsi al controllo di scappare e, dopo essere stata fermata, è stata accompagnata presso gli uffici del Comando Compagnia di Volterra per l’identificazione. Risultata senza fissa dimora, è stata sorpresa in possesso di 635 euro in banconote di vario taglio, di materiale solitamente utilizzato per il confezionamento di dosi di stupefacente e di un bilancino di precisione e, in aggiunta, a suo carico, risultava pendente l’obbligo di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Pisa. Per tali ragioni, è stata denunciata.