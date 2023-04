Interregionali di Genova, trionfo per la Canottieri San Miniato

Domenica al campo di Genova Prà si è tenuto la regata di canottaggio interregionale valida anche per i pass di partecipazione alla nazionale di Piediluco che si terrà a fine maggio. A partecipare a questo evento oltre venti gli atleti del sodalizio giallorosso presenti nelle varie categorie e specialità.

Nella prima gara, parte subito Lapo Campigli che conquista la semifinale, poi in finale giungerà quinto. Non sarà così per Filippo Sergianni che purtroppo non riesce ad agganciare la semifinale. Bene Matteo Dini che dopo un problema subito in partenza, con una splendida rimonta riesce ad entrare in finale B dove con una gare magistrale taglia il traguardo al primo posto.

E’ la volta di Vittoria Gallucci, atleta di punta della Canottieri San Miniato più volte in azzurro che va a segno insieme a Francesca Benigni che conquistano il primo e secondo piazzamento valido per il passaggio alla partecipazione alla fase nazionale.

Bene anche la giovane promessa Zoe Storace che con una splendida condotta di gara conquista il primo oro della giornata. A seguire Gaia Giovannoni che si deve accontentare della quinta posizione. Altro oro dai gemelli Ademollo Antonio e Marcello che salgono sul gradino più alto dopo una condotta magistrale di gara, poi è la volta dei giovanissimi Lorenzo Fiorenza e Alessandro Buccini anche loro a segno conquistando il primo posto.

Altra prestazione di rilievo nel doppio femminile con Alessia Federici e Giada Pecunia anche loro oro. Argento invece per il doppio tutto femminile di Zoe Storace e Gaia Giovannoni. Medaglia di bronzo invece per il quattro di coppia di Amedeo Ademollo, Pietro Villa, Giorgio Gherardini e Leonardo Federici. I loro coetanei sul doppio, Mattia Poli e Christian Mori nella loro prima espressione agonistica portano a casa un bronzo.

A concludere la giornata è arrivata anche la medaglia d'oro nel quattro femminile U23 di Victoria Gallucci, Francesca Benigni, Giada Pecunia e Alessia Federici.

Buoni piazzamenti nelle varie altre specialità di Lapo Campigli, Fabio Nacci e Lorenzo Collecchi.

“Questi risultati ci servono - dice il presidente Ademollo - per valutare come affrontare le prossime importanti manifestazioni nazionali dove saranno impegnati tutti gli atleti della canottieri, oltre ai campionati italiani di categoria e le gare selettive per poter accedere ai raduni federali per la composizione di equipaggi azzurri. Ringrazio gli allenatori che stanno facendo un grande lavoro in particolare Krisztina Mugnai e Matilde Masini.”

Intanto al Lago di Roffia fervono i preparativi per accogliere la manifestazione riservata ai ragazzi speciali per il Memorial Franca Marrucci dove è previsto una partecipazione a livello nazionale di atleti con disabilità mentale, oltre all’impegno per ospitare i campionati italiani Master ad inizio luglio dove sono previsto oltre 700 atleti.

Fonte: Canottieri San Miniato