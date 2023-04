Artino gioca in casa nel Rally Montecatini Valdinievole

Sarà della partita più attesa, quella proposta dalle strade “di casa”, Luca Artino. Il pilota di Lamporecchio, portacolori della scuderia Art-Motorsport 2.0, è atteso al confronto sulle strade del Rally Montecatini e Valdinievole, appuntamento che – nel fine settimana – proporrà cinquantatrè chilometri cronometrati distribuiti su sei prove speciali. Un impegno che il driver affronterà al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione e curata in campo gara dal team Autosole 2.0, vettura condivisa con Leonardo Matteoni, copilota con il quale Artino ha già affrontato il Rally Città di Pistoia dello scorso anno.

Reduce da un Rally Il Ciocco condizionato dalla sfortuna, il pilota pistoiese punterà ad un ruolo di primo piano facendo leva sulle buone sensazioni destate in occasione dell’approccio con la vettura – al Motors Rally Show di Pavia – occasione alla quale ha fatto seguito la sfortunata performance del Rally Il Ciocco, condizionata dall’assenza last minute dell’abituale copilota. Le strade della Valdinievole, quelle che abbracceranno buona parte della provincia di Pistoia, saranno valida occasione di riscatto, quindi, per Luca Artino, atteso dalle prove speciali “Larciano”, “Buggiano” ed “Avaglio”, tratti che rievocano sensazioni intense tra gli appassionati di motorsport pistoiesi, essendo stati percorsi negli anni d’oro della gara. Il driver, che ha vinto il Rally della Valdinievole nelle sue edizioni 2015 e 2016, cercherà di dare concretezza ad un ruolo di vertice maturato negli anni grazie a performance rivolte alle alte sfere della classifica.

La partenza del Rally Montecatini e Valdinievole è in programma a Montecatini Terme alle 17.30 di sabato, nella zona antistante lo stabilimento termale Tettuccio, in Piazza Giusti. Il parco assistenza, l’area che coinvolgerà i protagonisti del confronto ed i tecnici dei team nelle operazioni sulle vetture, farà ancora base a Larciano. Il centro della cittadina accoglierà - come nelle recenti edizioni della gara - anche l’arrivo, previsto per il pomeriggio di domenica dalle ore 16,45.

