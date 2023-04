In bici tra goliardia e paesaggio, è la 'Cispiosa' a Fucecchio

A distanza di quattro anni, la Cispiosa non ha deluso le attese. Nonostante le condizioni meteorologiche non abbiano favorito la partecipazione, oltre cinquanta appassionati di bicicletta hanno preso parte alla manifestazione nata per unire la passione per il ciclismo alla voglia di raccontare e vivere Fucecchio in una veste goliardica. Una giornata all'insegna dello slow cycling, un modo di vivere la bicicletta tranquillo e conviviale alla scoperta dei paesaggi del territorio, arricchito dall'originalità dei costumi dei partecipanti. Alla partenza sul Poggio Salamartano, nel cuore di Fucecchio, presenti l'assessore allo sport Fabio Gargani, che ha fatto da starter, e l'assessore alle attività produttive Valentina Russoniello. Due le categorie di premiati: Davide Venturini per l'originalità e la coppia "anni '20", formata da Tomas Betti e Michela Lara Panieri per aver incarnato al meglio lo spirito della Cispiosa.

“Ringrazio gli organizzatori per aver valorizzato le bellezze del nostro territorio lungo i tre percorsi, un modo per far conoscere e vivere molti luoghi spesso attraversati frettolosamente senza attenzione – commenta l'assessore Russoniello -. La scelta del 25 aprile denota inoltre l'attaccamento alla storia da parte degli ideatori della manifestazione. Il momento della deposizione dei fiori ad uno dei monumenti presenti nei vari Comuni vicini che ricordano l'Eccidio del Padule è stato toccante ed ha permesso di far conoscere un pezzo della nostra storia anche ai partecipanti provenienti da altre realtà. Ringrazio infine il Comune di Cerreto Guidi, presente con la sindaca Simona Rossetti e con numerose associazioni al momento di raccoglimento che si è svolto al Parco della Memoria”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa