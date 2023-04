I risultati dei Canottieri Limite alla seconda Gara Regionale della Toscana

Seconda Gara Regionale della Toscana svoltasi a Genova insieme alle società liguri causa l'assenza in regione di un bacino idoneo disponibile. Quindi trasferta impegnativa per La Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica che si muove con 36 atleti di ogni categoria e 5 tecnici con un notevole sforzo logistico, ripagato però da una pioggia di medaglie. Alla fine ben 8 ori 6 argenti 4 bronzi.

Vincono le proprie regate Sostegni Leonardo-Laganà Tommaso(2 senza under 19)le gemelle Alessia e Irene Coresti(doppio AC) Marta Lensi e Vittoria Ancillotti(doppio AB)Matteo L'Ala-Alessandro Larosa-Samuele Sartiani-Fabrizio Rossi(4 cadetti) Cesare Borlenghi-Francesco Strona-Elia Pieri-Tommaso Prosperi(4 under 17) Ernesto Rabatti (singolo PL) Dario Biondi(singolo under 23) e ancora Biondi - Rabatti(doppio PL).

Secondi posti per Mattia Carboncini(singolo cadetti) Luchetti Emma-Rebecca Lensi (doppio cadetti) Borlenghi-Strona (2 senza under 17) Stefano Della Rossa-Tristan LoParco (doppio cadetti) Andrea Pelella (singolo AB)Giorgia Piroddi(singolo AC).Medaglie di bronzo invece per Pieri-Prosperi(2 senza under 17) Isaía Prosperi (singolo cadetti) Filippo Cecchi (singolo AB) e Duccio Cianti (singolo AB).

Buoni piazzamenti per tutti gli altri atleti finalisti che hanno disputato regate combattive con buona tecnica. Adesso prue rivolte verso Piediluco per la seconda grande Regata Nazionale alla quale la Canottieri parteciperà con una squadra selezionata e sarà importante e decisiva soprattutto per la categoria under 19 perchè al termine seguiranno le convocazioni per la Squadra Nazionale che parteciperà al Campionato Europeo di categoria.