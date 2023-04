Bonus idrico, arriva il bando per i 3 comuni del Chianti Fiorentino

I cittadini che risiedono nei Comuni di Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa e Barberino Tavarnelle potranno risparmiare sulla bolletta dell’acqua e ottenere un rimborso fino ad un massimo dell’80 per cento sul consumo idrico del 2023. I Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino hanno indetto anche quest’anno il bando pubblico per il bonus integrativo sulle agevolazioni idriche del 2023. Fino al 19 maggio sarà possibile accedere al contributo che consente di ottenere un rimborso sulle spese sostenute relative al consumo idrico dell’anno precedente.

Le domande devono essere compilate sui moduli predisposti dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, complete di tutta la necessaria documentazione e presentate presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza, oppure inviate via pec a unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it.

Tra i requisiti richiesti il possesso di un’attestazione ISEE del nucleo familiare (calcolato nel 2023) non superiore a € 18.321,55 o, in alternativa, non superiore a € 22.000,00 per nuclei familiari numerosi composti da almeno 5 persone. Occorre inoltre avere un contratto diretto di fornitura idrica oppure un contratto condominiale di fornitura idrica come utente indiretto. Ai beneficiari potrà essere erogato un rimborso nella misura massima dell'80% dell’importo relativo al consumo idrico relativo all'anno 2022, opportunamente documentato.

Entro luglio 2023 all’albo dell’Unione comunale e dei singoli Comuni sarà pubblicata la graduatoria delle utenze ammesse al bonus, in forma anonima, in base al numero di protocollo assegnato. Dettagli, informazioni sul bando e appositi moduli per la presentazione della domanda sono disponibili su www.unionechiantifiorentino.it e le reti civiche dei singoli comuni. Il pagamento in favore del beneficiario sarà effettuato direttamente dal gestore del servizio idrico.

La documentazione obbligatoria, da presentare unitamente alla domanda, deve contemplare una copia del documento di identità, una copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari), la copia di una fattura relativa ai consumi idrici dell'anno 2022, il modulo B2 “Dichiarazione dell'Amministratore di condominio” compilato e firmato, obbligatorio per gli utenti indiretti che non hanno un letturista. In caso di ISEE pari a zero è necessario allegare il modulo B3 “Dichiarazione della fonte di sostentamento”, compilato e firmato. Il pagamento in favore del beneficiario sarà effettuato direttamente dal gestore del servizio idrico.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino