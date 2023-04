Cassia, lavori stradali a Monteroni d’Arbia

A partire da martedì prossimo, 2 maggio, Anas (Gruppo FS italiane) eseguirà i lavori di risanamento del piano viabile della strada statale 2 “Cassia” nel tratto in variante all’abitato di Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena.

L’intervento, per un investimento complessivo di circa 4,8 milioni di euro, riguarda il risanamento profondo del corpo stradale, il rifacimento della pavimentazione sull’intero tratto e l’impermeabilizzazione del viadotto “Monteroni”, lungo 1,4 km.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nella prima fase sarà provvisoriamente chiusa la carreggiata sud. Non essendo possibile istituire il doppio senso in carreggiata opposta, il traffico in direzione Buonconvento/San Quirico d’Orcia sarà deviato sulla viabilità secondaria locale di Monteroni d’Arbia: circonvallazione Kennedy, via Fratelli Rosselli, via Brodolini e via Cassia Sud. Il traffico in direzione nord non subirà invece variazioni.

La viabilità in via Brodolini, inoltre, sarà modificata a cura del Comune di Monteroni d’Arbia, nella zona dell’intersezione con via Cassia Sud, con la predisposizione di un senso unico per agevolare la manovra dei mezzi pesanti. Il traffico pesante in arrivo da sud e diretto a Monteroni d’Arbia, invece, sarà deviato sulla corsia in direzione nord (Siena) della Strada Statale 2 “Cassia - Variante di Monteroni" e potrà raggiungere Monteroni solo da nord.

Le modifiche saranno opportunamente indicate con segnaletica nelle zone interessate.

Il completamento della prima fase è previsto entro il 12 luglio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida

Fonte: ANAS - Ufficio Stampa