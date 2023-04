Filmò e pubblico un video di un uomo mentre questo era in fiamme, denunciato

Francesco Sandrelli, pittore e agricoltore di Castiglion Fiorentino, è morto lo scorso 24 marzo, dopo aver subito ustioni gravissime nell'incendio che improvvisamente, il 6 febbraio, ha colpito la sua auto mentre viaggiava sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza di Casal del Marmo, a nord ovest della Capitale.

Durante l'incendio, gli automobilisti che passavano hanno scattato foto e girato video all'accaduto, mettendo tutto poi sui social. Uno di loro è stato individuato dagli investigatori e denunciato per omissione di soccorso.

L'uomo aveva commentato il proprio video, dichiarando di fatto di averlo girato e pubblicato, oltre ad aver fatto altre affermazioni sull'uomo che prendeva fuoco e che "non stava sdraiato in terra. Diciamo che era un situazione strana. Magari poteva fare qualche gesto strano e peggiorare le cose. E poi c’erano i carabinieri incolonnati in auto non lontano da me".