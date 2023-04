Sold out di atleti e presenze per Tuscany Crossing 2023

Si è appena conclusa la decima edizione della Tuscany Crossing 2023 che dal 21 al 22 aprile in Val d’Orcia ha visto una non stop suggestiva dal crepuscolo del 21 all’alba del 22.

Record di presenze e ampia soddisfazione di organizzatori e territorio:

- 950 gli iscritti con ben 31 nazioni rappresentate tra cui Polonia e Romania quelle con più presenze

- circa una quindicina le associazioni di volontariato locali coordinate da un Comitato guidato da Roberto Amaddii, patron della gara.

Partiti da Castiglione d’Orcia alle 17.15 di venerdì 21 aprile con 70 atleti dopo una fase di studio va in testa il francese Jerome Ferris che con la sua cavalcata solitaria va alla conquista del record del percorso in 17 ore e 5 minuti correndo da solo tutta la gara anche nella notte immerso in un paesaggio da favola.

In seconda posizione resta su tutta la gara Alexander Rabensteiner vincitore dello scorso anno mentre la terza posizione è conquistata da Fabio Pedretti sull’atleta locale Gianluca Conti.

Tra le donne un podio tutto italiano: Isabella Vidili con un tempo di 25 ore e 9 minuti; seconda Barbara Salis e terza Giulia Magnesa.

Allo scoccare della mezzanotte invece 160 camminatori sono partiti sfidando e ammirando la notte in Val d’Orcia e aspettando il sorgere del sole attraversando meravigliosi Borghi.

Alle 5.15 è avvenuta poi la partenza dei 200 iscritti alla 100 km e alle 6.00 i 350 atleti della 53 km.

Le classifiche:

SALVETTI CARLO ELLE ERRE ASD (recordman del percorso) 09:22:18 PIROLA ROBERTO GS OROBIE 10:03:51 NODARI CHRISTIAN RUNNERS BERGAMO 10:09:43

Femminile:

BERTINO CHIARA A.S.D. PODISTICA TORINO 11:34:30 ANDRIES ANN Belgio 11:57:10 GIORDANO ELISA ASD TEAM MARGUAREIS 12:04:45

53 km (percorso Cuore verde della Val d’Orcia) Bagno Vignoni, San Quirco d’Orcia, Pienza, Monticchiello)

1 M MARAN STEFANO SKYRUNNERS LE VIGNE VICENZA 04:22:00 2 M PREVITALI MAURO CUS BERGAMO ASD 04:31:09 3 M QUERCIOLI EMANUELE POLISPORTIVA ELLERA ASD 04:31:52

Femminile: la francese Manivoz dopo tre vittorie ha dovuto cedere alla vicentina Veronica Maran

1 F MARAN VERONICA SKYRUNNERS LE VIGNE VICENZA 04:39:06 2 F MANIVOZ STEPHANIE Francia 04:41:31 3 F LASTRI MARIA ELISABETTA ASD SIENARUNNERS / COMPRESSPORT 05:26:33

Alle 9.15 è stato dato il via al cammino di 14 km con 200 camminatori e a quel punto 950 atleti e circa 500 volontari inondavano di colore e di entusiasmo la splendida Val d’Orcia.

La veterana in gara Natalina Masiero ha portato a termine la 100 km della Tuscany Crossing per la 9^ volta all’età di 71 anni.

“Grande successo, grande soddisfazione: più di 900 atleti e un territorio completamente attivato per accoglierli” un entusiasta Claudio Galletti, Sindaco di Castiglion d’Orcia, ha tenuto a precisare.

“Tutto è andato per il meglio e nonostante le varie preoccupazioni tutto è filato liscio. Un grande ringraziamento va alle Amministrazioni che come sempre ci hanno supportato e ai tanti volontari e alle associazioni che con il loro incessante lavoro hanno permesso che gli atleti potessero di godere appieno di quel territorio meraviglioso che li ha accolti in ogni senso - precisa Roberto Amaddii, Patron della gara e Presidente dell’ASD Siena Runners. “Con i suoi percorsi la corsa e i camminamenti la Tuscany Crossing è diventata nel tempo un’attrattiva per cui da tutto il mondo arrivano appassionati sul territorio. E’ un’experience totalizzante che coniuga la passione per la corsa con quella del viaggio, l’amore per il paesaggio, il territorio riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dal 2004 con le sue peculiarità naturalistiche, artistiche e le eccellenze enogastronomiche, la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente, l’aspetto educativo e l’economia circolare”.

La manifestazione, giunta ormai alla sua decima edizione, è divenuta parte integrante del territorio e si è evoluta assieme ai tempi incarnando quei cambiamenti che il settore e il mercato richiede. Infatti non solo corsa per addetti ai lavori ma anche percorsi accorciati e camminate per diverse tipologie di affezionati del genere. E’ un genere di gara off-road che permette di vivere appieno il contesto ambientale, storico, enogastronomico e sociale fornendo l'opportunità di conoscere questa zona della Toscana in un modo del tutto suggestivo e di fermarsi per più giorni per visitare la regione. Il percorso - con la corsa e la camminata - ripercorre infatti i sentieri che attraversarono pellegrini, viandanti, santi, artisti e grandi condottieri in tempi antichi, immersi in una natura mai abbandonata dall'uomo ma che, al contrario, ha contribuito a plasmarne il paesaggio e che dobbiamo insegnare a preservare.

Con partenza da Castiglion d’Orcia, la gara si è svolta su un percorso che tocca ben 4 comuni della Val d’Orcia passando per i punti più iconici a livello internazionale: toccando Montalcino, luogo ricco di storia famoso per il “ Brunello” vino apprezzato a livello mondiale, i famosi cipressi di San Quirico d’Orcia, Pienza la città ideale di Pio II patrimonio Unesco , i luoghi termali Bagno Vignoni e Bagni San Filippo, le pievi di Sant’Antimo e la Madonna di Vitaleta, la Rocca d’Orcia che domina sulla valle, fornendo così ai moderni viaggiatori un mix di storia, arte e cultura in un parco patrimonio UNESCO dal 2004.

La Tuscany Crossing è organizzata sotto l’egida dell’ente di promozione UISP riconosciuto dal CONI ed è prova di qualifica per le più importanti gare come l’Ultratrail del Monte Bianco e la più famosa 100 miglia statunitense “Western States”. Inoltre è iscritta al calendario gare di ULTRATRAIL.

La Tuscany Crossing dalla prima edizione aderisce alla campagna “io non getto i miei rifiuti” che prevede l’assoluto rispetto ambientale dei percorsi attraversati ed è inoltre prova qualificante per il Campionato di Plogging, disciplina che unisce lo sport con la raccolta di rifiuti. Una decina di partecipanti alla 53 km hanno partecipato anche alla selezione per i campionati mondiali di Plogging raccogliendo una trentina di sacchi di rifiuti certo non lasciati dai concorrenti in quanto la gara partecipa alla campagna “io non getto i miei rifiuti”.

Fin dalla sua prima edizione la manifestazione ha avuto carattere internazionale con una media di 20/25 nazioni rappresentate con circa 70/80 atleti ciascuna. Nel 2017 la rivista statunitense “Forbes” ha inserito la gara addirittura tra le “Top 12 Marathon Worth the trip to Europe”.

L’evento ha ottenuto il patrocinio di: Regione Toscana, uso marchio Consiglio regionale della Toscana, Provincia di Siena, Comune di Castiglion d’Orcia, Comune di San Quirico d’Orcia, Comune di Montalcino, Comune della Città di Piena, Parco della Val d’Orcia.

Partner ufficiali dell’edizione 2023 Amiata Viaggi, Siena Experience Italian Hub, Associazione Culturale Il Liceone di Siena. Assieme tutti questi attori hanno portato la Tuscany Crossing nelle scuole del territorio per far conoscere ai ragazzi i vari aspetti che la gara da sempre porta con sé come sicurezza, tutela dell’ambiente, inquinamento, sostenibilità, conoscenza, rispetto e tutela del territorio, accoglienza e cultura: un evento capace di essere un attivatore economico e collante sociale con experiences enogastronomiche professionalizzanti e identitarie nonché di volontariato per tutti i soggetti coinvolti.

