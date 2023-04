Concorso in Comune a Lucca per architetti e ingegneri, ultimi giorni per candidarsi

Ultimi giorni utili per presentare domanda di partecipazione al concorso indetto dal Comune di Lucca per assumere a tempo pieno e indeterminato un esperto in materia tecnica di categoria D, che verrà inserito all’ufficio “Lavori pubblici e traffico”.

Scadono infatti il prossimo 4 maggio i termini per la presentazione delle domande, che dovranno essere effettuate solo tramite posta certificata all'indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it

A questo concorso si possono candidare i laureati in architettura, in ingegneria e in altre discipline tecniche specificate nel bando, che è reperibile su sito www.comune.lucca.it nella sezione “Selezioni e bandi di concorso”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa