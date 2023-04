Pistoia dice addio al pilota Aldo Bardelli

E' scomparso Aldo Bardelli, il pilota cittadino che ha dato tante vittorie alla sua città e che in cambio ha ricevuto infiniti attestati di stima e riconoscimento, l'ultimo solo due settimane fa come Pilota del cuore dei Pistoiesi. Specialista in cronoscalate su prototipi, ha disputato circa 400 gare vincendone quasi la metà. Campione Italiano ha gareggiato su Alfa Romeo TZ1 e TZ2, Alfa 33 spider prototipo e su Jaguar e-Type.

A Pistoia era conosciuto da tutti come "Il Corridore”, nome che nel 2019 è diventato il titolo del libro a lui dedicato che racconta la sua vita e la sua storia di sportivo sui tornanti di tutte le maggiori competizioni automobilistiche. Terminata la carriera negli anni '70 ha continuato a vivere nel mondo dei motori come collezionista di auto d'epoca, curando il suo bellissimo parco macchine con amore e dedizione. Socio fondatore della sezione Pistoiese dei Veterani sportivi e padre della Presidente nazionale Francesca, si è spento venerdì mattina nella sua casa in collina, all’età di novant’anni.

I funerali si sono svolti in forma riservata come da suo desiderio e, a esequie avvenute, ne hanno dato notizia la moglie Mara e le figlie.

Fonte: Unione Veterani dello Sport - Ufficio Stampa