Elezioni Pietrasanta, Giovannetti ci riprova ma senza FdI

Elezioni Pietrasanta: i candidati sindaco

Pietrasanta è l'unico comune della provincia di Lucca ad andare al voto nel 2023. Per la 'piccola Atene' troviamo 4 candidati, tutti uomini, che si sfideranno il 14 e 15 maggio prossimi.

In prima battuta il sindaco uscente, Alberto Stefano Giovannetti, con una coalizione ampia di centrodestra tra cui figurano le liste Pietrasanta Prima di Tutto, Ancora Pietrasanta e Lega. Il centrodestra però non è completamente coalizzato per lui. Fratelli d'Italia, assieme alla lista Amo Pietrasanta, spinge invece per Massimiliano Simoni, creando una frattura rispetto a quanto accaduto nel 2018.

Il centrosinistra si è unito con 4 liste a sostegno di Lorenzo Borzonasca. Figurano infatti Pd, Movimento 5 Stelle 2050, Sinistra Ecologista per Pietrasanta e Insieme per Pietrasanta.

Chiude il quadro dei candidati Luca Mori con Alternativa per Pietrasanta.

Cinque anni fa si andò al ballottaggio: al primo turno Giovannetti ottenne il 39,82% dei voti, con una coalizione che vide la lista Mallegni (Massimo, ex sindaco ed ex parlamentare di Forza Italia) al primo posto, seguita da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia-Civica. Lo sfidante al ballottaggio fu Ettore Neri del centrosinistra, fermatosi al 33,72% al primo turno, ma con il sostegno di sole due liste: Pd (21,55%m, la lista più votata) e Insieme per Pietrasanta. Due settimane dopo Giovannetti vinse con il 52,15% dei voti e 6.114 preferenze, aumentando il consenso di 1.100 voti circa. Al voto partecipò il 61,69% degli elettori al primo turno, il 57,18% al ballottaggio.