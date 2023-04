Elezioni Poggio a Caiano, classica sfida a due

Elezioni Poggio a Caiano: i candidati

Poggio a Caiano è l'unico comune della provincia di Prato chiamato al voto il 14 e 15 maggio 2023. Due soli i candidati per il controllo del Comune mediceo. Uno di questi è un volto noto: è il sindaco uscente Francesco Pugelli, medico del Meyer, appoggiato dal centrosinistra con la lista Poggio, Insieme! Puggelli sindaco.

Dall'altra parte troviamo Riccardo Palandri, presidente del circolo Mcl di Bonistallo, per il centrodestra, ma con una 'iniezione' di civici in lista. Tra i suoi nomi anche Diletta Bresci, sfidante 5 anni fa di Puggelli nelle elezioni che lo videro eletto per la prima volta con il 59,27% dei voti. Bresci, unica candidata con tutti i partiti del centrodestra, ottenne il 40,73%. A votare fu il 54,14% degli elettori.