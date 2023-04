Elezioni Ponte Buggianese, Csx contro Cdx e Fiamma Tricolore

Elezioni Ponte Buggianese: i candidati sindaco

Un 'triello' a Ponte Buggianese, piccolo comune della Valdinievole, per la corsa a sindaco del 14 e 15 maggio 2023. Tre candidati per tre liste presenti. Tra queste figura Nicola Tesi, sindaco uscente di centrosinistra, che cerca la riconferma dopo il suo primo mandato con la lista Il ponte di tutti. Il 51enne presidente Uisp Pistoia è l'unico a rappresentare la sinistra, dato che si troverà di fronte due candidati dello schieramento opposto. In primis Nadia Lupori, 52 anni, con il sostegno di ben 4 partiti del centrodestra tradizionale (FdI-Lega-FI-UdC). Ancora più a destra troviamo Salvatore Barbaccia, 74 anni, che si presenta con la lista della Fiamma Tricolore, partito politico fondato da Pino Rauti dopo la 'svolta di Fiuggi' di Alleanza Nazionale.

Nel 2018 i votanti furono il 63,12% e Tesi mancò di pochi voti la maggioranza assoluta: fu eletto con il 49,3% dei voti e 2.199 preferenze. La sfidante Maria Giulia Romani ottenne il 34,03% dei voti con 1.517 preferenze per la lista SìAmo il Ponte. Romani superò il centrodestra unito di Lega-Forza Italie e Fratelli d'Italia in quel caso, trainato dal candidato Riccardo Buonamici, ottenne solo il 16,64% dei voti.