Elezioni Rio, Corsini ci riprova dopo la fine prematura del mandato

Elezioni Rio: i candidati sindaco

Il comune dell'Isola d'Elba di Rio vedrà una sfida dai nomi noti per la poltrona di sindaco. Infatti i due candidati presenti sulle liste che si troveranno davanti gli elettori il 14 e 15 maggio erano presenti anche cinque anni fa.

Ma le cose non sono lineari come nella maggior parte dei comuni. Infatti il Consiglio comunale è decaduto dopo le dimissioni della maggior parte dei consiglieri, causando anche la fine prematura del mandato di Marco Corsini. L'ex sindaco però ha presentato una sua lista, RioUniti, con la quale tenterà di risalire alla guida del Comune, che ha gestito per quasi 5 anni dopo la fusione tra Rio Marina e Rio Elba.

Lo sfidante è Umberto Canovaro, già apparso sulle schede elettorali di 5 anni fa. Stavolta la lista si chiama Cambiamo! E' l'unico sfidante presente.

Nel 2018 andò a votare il 66,72% degli elettori. Corsini ottenne il 41,82% delle preferenze, poco più di 800 voti.