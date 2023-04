Elezioni Santa Maria a Monte: 3 candidate e una nuova stagione alle porte

Elezioni Santa Maria a Monte: i candidati sindaco

O per meglio dire, le candidate. Dopo 10 anni di governo di Ilaria Parrella (qui l'intervista), le tre fazioni in competizione hanno pensato di mandare avanti una donna per la nuova stagione amministrativa.

La continuità nell'amministrazione uscente non trova spazio in una candidata, ma in due. Se l'assessore Elisabetta Maccanti con Santa Maria a Monte Viva trova l'appoggio della sindaca uscente Parrella, anche candidata nelle liste e forse con un ruolo in giunta in caso di vittoria, il centrodestra tradizionale (FdI-Lega-FI) sostiene l'attuale vice sindaco Manuela Del Grande, già candidata sindaco in passato e che rivendica il fatto di avere tra i candidati la maggior parte della giunta uscente.

Il matrimonio tra centrodestra e socialisti che aveva fatto la fortuna di Ilaria Parrella, dopo la sfiducia 10 anni fa di David Turini, è terminato e vedremo quale sarà la sorte di queste due fazioni.

A cui si deve aggiungere quella del centrosinistra unito nel sostegno a Patrizia Faraoni, consigliera comunale uscente che tenterà di riportare il borgo a chiocciola tra i territori amministrati dal centrosinistra. Ricordiamo che Santa Maria a Monte è stata la prima parentesi di centrodestra nei 'feudi rossi' del Valdarno Inferiore.

Si vota domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023.

Alle scorse elezioni del 2018 Ilaria Parrella vinse con il 63,21% e una dote di 3.659 voti. Il centrosinistra trovava il 14,99% delle preferenze. La Lega correva in solitaria con Gianpaolo Dini e aveva il 14,48% dei voti. Fuori dal Consiglio comunale Alberto Fausto Vanni per L'Idea (4,96%) e Eros Cavallini del Partito Comunista. A votare fu il 56,37%.