Toscana Atletica Empoli, record toscano nel CDS per Greta Settino

Grandi soddisfazioni e risultati importantissimi per la Toscana Atletica Empoli negli ultimi giorni.

Da segnalare innanzitutto la grandissima prova di Greta Settino lo scorso 15 Aprile nella prova del CDS regionale di corsa a Reggello, dove ha corso i 10000 con il tempo di 34.50.84, record toscano e primato personale di circa un minuto, che gli è valso il settimo posto assoluto (seconda italiana) e il minimo per la partecipazione al campionato europeo dei 10000 mt.

Altre vittorie e grandi risultati sono arrivate lo scorso 25 Aprile da Arezzo al meeting assoluto su pista, con ben due doppiette: nel salto triplo prima Giada De Martino con l’ottima misura di 12.46, valevole anche come minimo per la partecipazione al Challange e ai campionati italiani promesse, seconda Eva Bianchi, anche lei con l’ottima misura di 11.37; nei 100mt, vittoria di Camilla Rossi con 12.05, anche per lei valevole come minimo per la partecipazione al Challange e ai campionati italiani promesse, seconda Camilla Sarti con 12.12. Sempre ad Arezzo, da segnalare anche l’ottimo secondo posto di Veronica Brizzi, che ha ottenuto anche il primato personale sui 400 con 59.84.

A Roma, al 74esimo Trofeo della Liberazione, bella vittoria per Stefania Dallasta sui 1500, con il tempo di 4.45.54.

Fonte: Toscana Atletica Empoli