Palio di Fucecchio, ultimi giorni per l'iscrizione alla Tratta

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. In vista della 42esima edizione del Palio di Fucecchio, ci sarà tempo fino alle ore 19 di domenica 7 maggio per iscrivere i cavalli alla Tratta, in programma mercoledì 17 alle ore 21. Si ricorda che per formalizzare l’iscrizione al Palio di Fucecchio 2023 è necessario compilare il relativo modulo, disponibile al link, e inviare i documenti richiesti in un’unica soluzione seguendo i vari step proposti dal sistema. Il referente che iscrive il cavallo dovrà pertanto già avere con sé tutta la documentazione necessaria altrimenti non potrà iscrivere il cavallo. I documenti in questione sono: copia di apposita assicurazione di Responsabilità Civile contro Terzi (R.C.T.) del cavallo, certificato agonistico del fantino in corso di validità, copia di assicurazione di Responsabilità Civile contro terzi (RCT) del fantino, documento d’identità in corso di validità. Una volta completata la procedura il sottoscrittore riceverà una mail contenente il modulo iscrizione compilato e a lui intestato. In caso di difficoltà nell’invio del modulo o per tutte le altre informazioni è possibile inviare una mail a iscrizioni@paliodifucecchio.it oppure telefonare ai numeri 347 8826704 e 360 426623.