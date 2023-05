Semifinali scudetto, la Savino Del Bene riceve il Vero Volley Milano

Una partita per conquistare la finale, una gara per decidere chi potrà continuare la rincorsa allo scudetto. Domani, mercoledì 3 maggio, a partire dalle 20.30 la Savino Del Bene Volley ospiterà a Palazzo Wanny il Vero Volley Milano nella Gara-3 delle Semifinali Scudetto.

Si tratta dell'ultimo capitolo della serie di semifinale, dell'ultima e decisiva sfida tra Savino Del Bene Volley e Vero Volley Milano. Dopo i primi due episodi, la serie di semifinale è infatti in parità sull'1-1, con la Savino Del Bene Volley che si è imposta 3-1 in Gara-1 e con il Vero Volley Milano che ha conquistato Gara-2 con lo stesso punteggio.

Dopo essersi sfidate per il secondo posto in classifica per tutta la regular season, ora il duello tra Savino Del Bene Volley e Vero Volley Milano è arrivato all'atto conclusivo: chi vincerà Gara-3 accederà alla finale per lo Scudetto, dove ad attendere c'è già l'Imoco Volley Conegliano, che ha superato Novara nell'altra semifinale della Serie A1 di pallavolo femminile.

EX E PRECEDENTI

Tre giocatrici di Milano hanno indossato la maglia della Savino Del Bene Volley:

Magdalena Stysiak, schiacciatrice polacca classe 2000, che ha giocato per due stagioni nella Savino Del Bene Volley (2019-2021).

Letizia Camera, palleggiatrice classe '95, che ha vestito i colori della Savino Del Bene Volley per due campionati (2020-2022).

Jovana Stevanovic, centrale serba classe 1992, che ha militato nella Savino Del Bene Volley nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020.

Da ricordare che nello staff del Vero Volley Milano è presente l'assistente allenatore Simone Bendandi, tecnico che ha lavorato alla Savino Del Bene Volley tra il 2017 e il 2019.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley è presente una sola giocatrice con un passato nelle fila del Vero Volley, si tratta di:

Isabella Di Iulio, palleggiatrice classe 1991, che nella stagione 2019-2020 ha giocato per la Saugella Monza.

Quello di questo fine settimana sarà il ventitreesimo confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e il Vero Volley Milano.

Il bilancio dei precedenti è ad oggi favorevole alla Savino Del Bene Volley, in grado di aggiudicarsi 12 vittorie contro le 10 imposizioni lombarde.

Le due squadre si sono equamente divise le sfide disputate: in regular season il Vero Volley Milano ha vinto la sfida d'andata, imponendosi 3-2 in casa della Savino Del Bene Volley. La squadra di coach Barbolini si è però riscattata nella gara di ritorno, vinta per 3-2 in casa del Vero Volley Milano.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

"Quella di domani è la partita più importante della stagione. La prepariamo con molta tranquillità e determinazione. Le ragazze hanno voglia di giocarsi questa chance, sapendo che ci sono cose che possiamo fare meglio rispetto a Gara-2. Non possiamo cambiare tanto, ma piccoli dettagli che, in partite che finiscono sempre sopra i 20 punti, fanno la differenza. Ci prepariamo bene per questo impegno che, come detto, ad oggi è la gara più importante della stagione. Abbiamo vissuto sfide di questo tipo, come la finale di CEV, ma poter arrivare alla Finale Scudetto sarebbe molto gratificante, per questo dobbiamo giocarci questa sfida fino in fondo"

LE AVVERSARIE

La squadra allenata da coach Gaspari ha chiuso la regular season al terzo posto in classifica con 61 punti conquistati, un bottino maturato al termine di una stagione regolare da 20 vittorie e 6 sconfitte.

Il Vero Volley Milano ha esordito nei Play Off Scudetto aggiudicandosi la serie dei quarti di finale disputata contro la Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

In questa annata 2022-2023 la squadra lombarda ha preso parte anche alla CEV Champions League e dopo essersi qualificata come prima forza del gruppo B è stata eliminata nel corso dei quarti di finale dalle campionesse europee in carica del VakıfBank Spor Kulübü.

In Coppa Italia invece la squadra di coach Gaspari, dopo aver eliminato la Trasporti Pesanti Casalmaggiore nei quarti di finale e il Volley Bergamo 1991 in semifinale, è stata sconfitta per 3-0 al termine della finale disputata contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Il Vero Volley Milano affronterà la Savino Del Bene Volley con un 6+1 composto da Orro in regia, Thompson opposto, Stevanovic e Folie al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero.

BIGLIETTI

Sarà possibile assistere alla gara acquistando i biglietti presso il botteghino diPalazzo Wanny, aperto il giorno della gara a partire dalle 18.15, oppure in qualsiasi momento su ticketone.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Scandicci e Vero Volley Milano sarà visibile su Rai Sport + HD, Sky Sport e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV

